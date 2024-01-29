İstanbul

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının kiliseye girişine izin verildi.

Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, basın mensuplarına silahlı saldırının detaylarını anlattı.

Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan birinin oturaklara, diğerinin ise duvara isabet ettiği görüldü.

Santa Maria Kilisesi'nin ana kapısına da büyük bir Türk bayrağı asıldı.

"Yetkililere teşekkür etmemiz gerek"

Öte yandan Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro da kiliseyi ziyaret etti.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan Palinuro, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Tek gücümüz duadır." diyen Palinuro, "Yetkililere teşekkür etmemiz gerek. Büyük bir gayretle olayın sorumlularını yakaladılar." ifadelerini kullandı.

Palinuro, "Sadece cemaatimize değil, bütün Türkiye'ye zarar veren bir olay ama birçok kişi, sivil otoriteler, yetkililer, komşular, bütün insanlar yanımızda durdu. Bundan dolayı memnunuz." dedi.

Massimiliano Palinuro, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın cenaze törenine katılmak üzere kiliseden ayrıldı.