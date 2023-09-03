PEKİN (AA)

Şirketten yapılan açıklamada, Gou'nun "kişisel sebeplerle" yönetimden ayrıldığı belirtildi.

Apple başta olmak üzere çok uluslararası elektronik firmasının taşeron imalat ve tedarik hizmeti veren şirketin kurucusu multimilyoner iş adamı, 28 Ağustos'ta, Tayvan'da 2024'te yapılacak liderlik seçiminde bağımsız aday olduğu duyurmuştu.

İktidardaki Demokratik İlerici Partiyi (DPP) eleştirdiği adaylık açıklamasında, partinin izlediği politikaların Tayvan'ı "Çin ile savaş riskiyle karşı karşıya bıraktığını" savunan Gou, "Tayvan'ın yeni bir Ukrayna olmasına asla izin vermeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Gou'nun bağımsız adaylığının kabul edilmesi için 45 gün içinde Tayvan'daki son parlamento seçimlerinde oy kullananların en az yüzde 1,5'ini oluşturan yaklaşık 290 bin seçmenin imzasını toplaması gerekiyor.

Tayvan'da 13 Ocak 2024'te yapılacak liderlik seçimleri için daha önce Demokratik İlerici Partiden (DPP) Tayvan lider vekili Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Pekin çizgisindeki Tayvan Halk Partisinden (TPP) ise partinin Genel Başkanı Ko Wen-je, adaylıklarını açıklamıştı.

Analistler, siyasi olarak Koumintag'a yakın duran, 2020'deki liderlik seçiminde bu partiden aday adayı olan Gou'nun seçime bağımsız girmesinin muhalefetin oylarını bölme ihtimali nedeniyle iktidar partisine avantaj sağlayabileceğine işaret ediyor.

Gou'nun sahibi olduğu Hon Hai/Foxconn Grubu, 767 bin çalışanı ve yıllık 200 milyar doları aşan cirosuyla dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket, Çin'deki fabrikalarında, Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation ve Microsoft'un Xbox gibi orijinal tasarım cihazlarının taşeron imalatını yapıyor.