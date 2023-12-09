Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca ticaret yayını Pollstar'a göre, ilk 60 gösteri boyunca yaklaşık 1.04 milyar dolar (829 milyon pound) brüt satış elde etti.

Bu, müzik satışlarını takip eden Pollstar'a göre yeni bir rekordur.

Pop yıldızının başarısı, Covid kilitlenmelerinden geri dönen bir konser işi için bereketli bir yıl olan bu yılda geldi.

Genel olarak, en iyi 100 küresel tur, bu yıl brüt satışlarda 2022'den yüzde 46 artışla toplamda 9 milyardan fazla dolar (7.17 milyar pound) getirdi, dedi Pollstar.

Şarkıcı Beyoncé ve rock müzisyeni Bruce Springsteen, yılın en iyi üç konserini tamamladılar.

Ancak Swift, turnesine Arizona'da başlayan Swift, sadece daha fazla para kazanmadı.

Pollstar'a göre bunu daha hızlı yaptı ve kitle popülerliği onun sadece stadyumları doldurmasına neden oldu - ki bu, daha büyük kalabalıklara hitap ediyor.Örneğin, önceki rekor kıran Elton John'un, pandemi sürecini kapsayan beş yıllık veda turu boyunca 939 milyon dolar (749 milyon pound) kazanması için 328 gösteriye ihtiyacı vardı.

"Veriler şaşırtıcı olsa da, Swift'in bu yılki büyük başarısı herhangi bir düşünen varlık için sürpriz olmamalı," dedi Pollstar.

Bu, Swift için dolu bir yıl olan ve Time Dergisi'nden Yılın Kişisi ödülünü kazanan bir kayıt.

On yıl önceki 1989 kaydının yeniden yapımı aynı zamanda yılın en çok satan albümüydü, konserinin filmi ise 250 milyon dolar (199 milyon pound) kazandı.

Eras turu için Swift, 4.3 milyondan fazla bilet sattı. Bu, Pollstar'a göre yılın en iyi turları arasında beşinci sıradaki bilet başına yaklaşık 239 dolar (190.4 pound) anlamına geliyor.

Bu, genel olarak en iyi 100 tur için yaklaşık 130 dolar (103.60 pound) ortalama fiyatına kıyasla.

Yayının izlemesi Kasım ayında sona erdi, ancak Swift'in konser turu dünya çapında devam ediyor.

Pollstar, planlanan tüm gösterileri oynarsa, turunun nihayetinde 2.16 milyar dolardan fazla (1.72 milyar pound) brüt satış yapabileceğini söyledi.