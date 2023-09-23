Haber: Damla Oya Erman

Joe Jonas, "Game of Thrones" yıldızı Sophie Turner ile dört yıllık evliliğinin ardından boşanma sürecindedir ve çiftin genç iki kızı bulunmaktadır.

Sophie Turner, çocuklarını İngiltere'deki "sonsuz evlerine" geri göndermesi için bir dilekçe verdiği aynı gün, Taylor Swift ile birlikte görüldü. İkili, New York City'deki Barrière Fouquet Hotel'de Haim kardeşler Este, Danielle ve Alana Haim ile akşam yemeği yedi. Ayrıca, Salı günü de Büyük Elma'da bir kızlar gecesi düzenlediler.

Taylor Swift ve Joe Jonas, 2008 yılında ünlü bir ilişki yaşadılar. İkilinin ayrılığı, Swift'in "Fearless" albümünün yayınlanmasından önce gerçekleşti ve o günden bu yana bu ayrılığın albümdeki şarkılara ilham kaynağı olup olmadığı sürekli olarak merak konusu olmuştur.

Sophie Turner, sosyal medyada Swift'in 2021 single'ı "Mr. Perfectly Fine" hakkında olumlu bir şekilde yorum yaparak Swift'e olan hayranlığını açıkça dile getirmiştir. Bu şarkının, Joe Jonas hakkında olduğuna inanan birçok kişi tarafından özel bir ilgiyle karşılanmıştır.

Taylor Swift, Sophie Turner'ın bu paylaşımını yeniden paylaşarak ve Turner'ın "GOT" dizisindeki ünlü rolüne atıfta bulunarak, "Kuzey'in kraliçesi için daima diz çöküyorum" şeklinde eklemelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler, ünlüler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve kamuoyunun ilgisini yine gündeme getirmiştir.