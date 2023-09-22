Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- 70li yıllara damgasını vuran ve Yeşilçam şarkıları arasında yerini alan 'Senden Vazgeçemem' şimdi yepyeni versiyonuyla karşımıza çıktı.

Çıkardığı ilk şarkısı 'Çalıkuşu' ile büyük beğeni toplayan Türk sanat müziğinin kadife sesli şarkıcısı Nucan başpınar, yeni şarkısının hazırlıklarını tamamladı. 70’li yılların en sevilen şarkılarının başında gelen Senden Vazgeçemem şarkısını balkan müzikleriyle yep yeni bir versiyon olarak coverladı.

Düzenleme Fırat Özbaylar, kayıt Yiğit Çağlayan, gitar Caner Güneysu, nefesli Aykut Sütoğlu, buzuki Fatih Doğaner ve keman da Hüseyin Kemancı’nın yer aldığı şarkının nakaratında kendisine Özgür Bilgiç eşlik etti.

Adalar Belediyesi ve Adalar Bel Tur’da gerçekleşen klip çekimi, Erkan Nas yönetmenliğinde yapıldı. Keyifli anların yaşandığı klipte her iki sanatçı da modern kıyafetler içerisinde çekimlerini tamamladı.

Tüm dijitaller ve müzik platformlarında yerini alan şarkı, iki günde büyük ilgi gördü.