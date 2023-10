Haber: Mert Osman Erman

Pop yıldızı Taylor Swift'in, söylentiye göre aşk ilgisi Travis Kelce'yi izlemek için bir Kansas City Chiefs NFL maçına geldiği tam bir hafta olmuştu.

Ve şimdi daha da ileri gitti, Kelce'yi Jets karşı oynarken New York'a davet etti ve Hollywood'un A-listesi Ryan Reynolds, Blake Lively ve Hugh Jackman'ı misafir olarak ağırladı.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Sabrina Carpenter ve Netflix şovu Queer Eye'in ortak sunucusu Antoni Porowski de Swift'in entourage'unda görüldü.

Deadpool'un yıldızları (Reynolds) ve X-Men'in (Jackman) yıldızları tarafından gölgede bırakılmamak için Ant-Man oyuncusu Paul Rudd - ki o da sadık bir Chiefs hayranıdır - oyun öncesinde Kelce ile birlikte sahada gülümseyerek görüntülendi.

Resmi NFL hesabı Swift'e "New York'a hoş geldiniz, sizi bekliyordu," mesajıyla selam verdi ve stadyumda insanlara selam verdiği görüntüleri paylaştı.

Bu Swifties/NFL kesişimi birden Amerika'nın en popüler sporundaki en büyük hikaye haline geldi.

Ancak New York Jets, Kelce'yi ateşleyebilecek stadyum içindeki herhangi bir alev üfleme konusunda istekli değildi.

Jumbo ekranlar, Taylor Swift ve ekibinin dışındaki her ünlüyü gösterdi. Succession'da Kendall Roy'u oynayan Jeremy Strong, ekranlarda iki kez göründü.

Eğer bu Chiefs'i kontrol etmek için bir taktikse, Jets'i ateşlemeye yardımcı olma ihtimalini sonuçsuz bıraktı. Jets, heyecanlı bir maçı 23-20 kaybetti. Ancak Kelce, geçen hafta yaptığı gibi touchdown yapmadı, "Taylor Swift kimmiş zaten?" tişörtleri giyen bazı Jets taraftarlarının sevincine.

Televizyon yayınında ise Swift sık sık ekrana geldi.

MetLife Stadyumu'nun dışında (aslında New Jersey'de bulunan), yağmur yağdıktan sonra güneşin tadını çıkaran, futbol atışları atan ve partiler düzenleyen taraftarlar vardı.

Çoğu, New York Jets'in renkleri olan zümrüt yeşili giyerken, geçen yılın Super Bowl galibi olan Chiefs için kırmızı forma giyen gruplar da vardı.

Lily Sologuren, 16 yaşında ve ailesiyle birlikte oradaydı ve BBC News'e "oldukça büyük bir Swiftie" olduğunu ve bu aynı stadyumdaki Eras konserini birkaç ay önce gördüğünü söyledi. Annesi, Lily'nin Swift öncesinde uzun süre Chiefs taraftarı olduğunu hemen belirtti.

"Kişisel olarak, her iki dünyamın da çarpışmasına izin veremem, bilirsiniz," dediğinde Swift ve Kelce hakkında soruldu.

Ancak yine de Swift'i oyun sırasında büyük ekranda görmek fikrinden "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Ve Swift'i görmek kadar, bununla ilgili olacak mizahlar da önemliydi.

Chiefs taraftarı, TikToks'lara yapışmış durumda ve Taylor'ın Kelce'yi haritada bulmasına yardımcı olduğu konusunda tartışan baba ve kızlarını izlemek için sabırsızlanıyor. Kayıtlara göre Lily, Kelce'nin yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ancak Kelce'nin profili yükseliyor. Geçen haftaki maçtan sonra Swift'in lüks kutusunda annesi Donna ile görüldüğünden beri forma satışları %400 arttı. Geçen hafta oyunun ardından arabasına binen pop yıldızıyla yola çıktı ve o zamandan beri sosyal medyada yüz binlerce yeni takipçi kazandı.

Fox Sports, yaklaşık 24,3 milyon izleyiciyi çeken haftanın en çok izlenen yayını olduğunu söyledi. Fox, güçlü bir kadın izleyici kitlesi olduğunu belirtti.

Mizahlar da geldi, Swifties, sporun kurallarını yeni gelenlere aktarıyor. Swift'in Arrowhead stadyumuna gizlice girme komplosu, patlamış mısır makinesi içinde gizlenmiş bir şekilde girmesi gerektiği yönündeydi ve oyun günü yemeği olan "tavuk parçası üzerine ketçap ve görünüşte ranch" tweeti viral bir fenomen haline geldi.

Hatta New York'un sembolik Empire State Binası kırmızı ve beyaz renkte aydınlandı ve binanın sosyal medya hesabı bu fotoğrafı "Ketçap ve görünüşte ranch" başlığıyla paylaştı.

Aşk hikayesinin alevlerini daha da ateşleyen, Kelce oyunun ardından popüler podcast'i New Heights'te "Taylor'a gelme" için bir "selam" vermek oldu ve "Bu oldukça cesurdu, sadece harika buldum" dedi.

NFL, bu aşk hikayesiyle altın bir madenin üzerinde oturduğunun farkında. Taraftar grubuna daha fazla katılımcıya ihtiyaç yok, ancak Swift ekonomisi o kadar durdurulamaz bir makine ki, bile spor patronları bunu görmezden gelemiyor.

NBC'de pazar gecesi primetime oyunu için bir tanıtım reklamı, Swift'in "Welcome to New York" şarkısını kullanıyor ve Kelce'nin seyircilere baktığı bir klibiyle sona eriyor.

Chiefs'in TikTok hesabı da cumartesi günü takım oyuncularının dostluk bileklikleri takıştırdığı bir videoyla eğlendi. Bu, Kelce'nin Temmuz ayında Eras turnesi sırasında Karma şarkıcısına arkadaşlık bileziği takmaya çalıştığını söylediği göz kırpma bir gönderme.

O TikTok'un altındaki yorumlar, NFL'nin bu söylenti ilişkinin devam etmesini umut edeceği nedenleri gösteriyor: "Sizi yarın harika oynarken izlemek için sabırsızlanıyoruz, git Chiefs!!! (Pazar gününden beri hayranım)" diyor bir kadın.

"Bana bir ay önce futbol TikTokları izleyeceğimi söyleseler, inanmazdım," diyen bir başkası yorum yapıyor.

Bu Taylor Swift ekonomisi sadece bir mizah değil. Onun Eras turnesi yazı domine etti. Bilet satışı talebi perakendeci web sitelerini çöktürdü ve Ticketmaster ve Live Nation hakkında bir Senato Adalet Komitesi oturumuna yol açtı. Yasama organları Swift'i sık sık oturum sırasında anımsattı.

Federal Rezerv'den bir rapor, "şehirdeki otel gelirinin pandeminin başlangıcından bu yana en güçlü ay olduğunu" ve bunun "şehirdeki Taylor Swift konserleri için gelen misafirlerin bir akınından kaynaklandığını" belirtti.

Swift, Ekim ayının sonlarında 1989 (Taylor'ın Sürümü) albümünü piyasaya sürüyor ve konser filmi Taylor Swift: Eras Turu'nun Ekim ortasında sinemalarda yayımlandığında 100 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Öte yandan Kelce'nin podcast'i bir hit haline geldi ve son zamanlarda NFL yıldızı Jason Kelce ile birlikte kariyerine dair bir belgesel yayınladı.