Haber: Damla Oya Erman

Swift, Cumartesi günü Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada, "Stadyumdaki odamdan yazıyorum. Rio'daki aşırı sıcaklar nedeniyle bu akşamki gösteriyi ertelemeye karar verildi" dedi. "Güvenlik ve iyi olma durumu her zaman ve daima hayranlarımın, diğer sanatçıların ve ekibimin önünde gelmek zorunda" diye ekledi.

Bu karar, Cuma günü şehirdeki ilk performansından önce bir hayranın hayatını kaybetmesinin ardından alındı. Swift, Instagram hikayesinde duygusal bir paylaşım yaparak, "Bu akşam gösteri öncesi bir hayranımızı kaybettiğimizle söylüyorum. Bu kelimeleri yazıyormuş gibi hissetmiyorum ama bu gerçeği paylaşmak zorundayım" dedi.

Olayın detayları belirsizliğini korurken, Swift'in ölen hayranı için duyduğu üzüntüyü dile getirmesi dikkat çekti. Konserin ertelenmesiyle birlikte, Swift'in hayranları, performansın tekrar planlanacağı tarihle ilgili bilgileri bekliyor.