HABER: FUNDA AKOSMAN

Festival kapsamında ilk kez Tarsus’ta sahne alan usta sanatçı Haldun Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak yaşlanmaya vaktim yok dedi. Sahnede usta tiyatrocuya moderatör olarak da Şebnem Özinal eşlik etti. Söyleşi sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sahnede usta oyuncuya ‘Festival Onur Ödülü’ takdim edildi. Büyük alkışlar eşliğinde katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan Lüküs Hayat şarkısını söyleyerek tüm katılımcılara çok teşekkür etti. Usta sanatçı Haldun Dormen kendi söyleşisi öncesinde ise hemşerileri ile birlikte Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nu sahnede izledi.

Masterchef’lere Tarsus’ta Yoğun İlgi

Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsuslular ile bir araya geldi. Yerel lezzetlerin ve yerel üreticilerin önemini, keşfedilmemiş lezzet sırlarını paylaşan şefler, gerçekleşen etkinlik sonrasında da Tarsus’un yöresel lezzetlerini tattılar. Şehirde yoğun ilgi ile karşılanan şefler ürünlerin doğru kullanımları, mutfakta yapılan hatalar ve yemekleri küçük dokunuşlarla daha da lezzetlendirecek ipuçlarını paylaştılar. Mehmet Yalçınkaya Türk kadınlarının evde balık yapmama sebebini de paylaştı. Yalçınkaya; ‘Bizim insanlarımız evdeki perdeler yüzünden balık yemiyor. Evdeki perdelere sinen balık kokusundan rahatsız oldukları için balığa daha mesafeliler dedi.’ Söyleşi sonrası hayranları tarafından etrafı çevrelenen şefler herkesle fotoğraf çektirdi.

Ezo Sunal’dan Çocuklara Lalala Konseri

Çocukların ‘Ezo Ablası’ Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsuslu miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Festival boyunca birçok aktiviteye katılan minik misafirler Ezo Sunal eşliğinde ‘Lalala’ konseriyle müziği ve ritmi keşfettiler.

Tarsus Festivalinde Her An Yeni Bir Heyecan

2.Uluslararası Tarsus Festivali 18 Kasım Cumartesi ikinci gününde de yağmurlu havaya rağmen hız kesmeden yepyeni içerikleriyle devam etti. Festival ikinci gününde de birbirinden ünlü isimleri workshop, atölye ve söyleşi programlarıyla ağırladı. Önder Tepe, Masterchef Yarışmacısı Batuhan Bayır, Sırma Zaimoğlu, Prof. Emre Zeytinoğlu, Kültigin Kağan Akbulut, Övünç Demiray, Şermin Yaşar, Töre Sivrioğlu, Uğur Koyuncu, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Barış İnce gün boyunca Tarsuslularla buluştu. Festivalin ikinci gününde Estonya, KKTC, Romanya Kuzey Makedonya ve Bulgaristan Halk Dans Toplulukları da gösteriler gerçekleştirdi. Ayrıca festival kapsamında gençlik deneyim alanları, çocuk eğlence ve oyun atölyeleri de Tarsus’un gençlerini ve minik misafirlerini buluşturdu. Tüm şehirde açılan mozaik, yağlı boya gibi sanat sergileri festivali sanatla bütünleştirdi. Gün boyu ziyaretçilerini ağırlayan ekolojik pazarlar, yamaç paraşütü etkinliği, slow food yeryüzü pazarı, bisiklet turu parkuru, yerel kadın üretici statları ve kent turları da yoğun ilgi ile karşılanmaya devam etti.