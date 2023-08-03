Haber: Damla Oya Erman

Denver, Colorado merkezli Shomotion kamyonculuk şirketinin kurucusu ve CEO'su Michael Scherkenbach'a göre, Swift, turun kamyonculuk ekibine 100 bin dolarlık bir çek hediye etti.

Shomotion, turun kullandığı iki ulaşım şirketinden biri. Scherkenbach, "Şirketim sahne ve yapıların taşınmasını, konser mekanında her şeyin asılı olduğu iskeleti neredeyse her şeyi yönetiyor" dedi.

Scherkenbach, şirketinin kaç çalışanının altı rakamlı bonus aldığını açıklamaktan kaçındı, ancak toplamda neredeyse 50 kamyoncu personelinin bonus aldığını söyledi. Bu "cömert" miktarın, beklenen standart bonusun çok üzerinde olduğunu belirtti. "Tipik miktar kişi başı 5.000 ila 10.000 dolar arasındadır. Bu büyük miktar inanılmaz."

Ancak Scherkenbach'a göre, bu sadece büyük bir miktar değil, aynı zamanda "hayat değiştiren" bir miktar. Kamyon şoförleri sürekli yolda yaşıyorlar, gün boyunca uyuyup geceleri çalışıyorlar. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca geride bırakıyorlar. Taylor Swift'in turunda, evlerinden 24 hafta uzak kalmışlar.

100.000 dolar, bir evin peşinatı veya çocuklarının üniversite masrafları için bir fırsat sunuyor. "Adil bir ücret, bir ev satın almak için yeterli olmuyor. Ama bu olasılığı açıyor."

Kamyon şoförleri bir konser öncesinde rutin bir üretim toplantısına çağrıldıklarında çok şaşırdılar. Orada, Taylor Swift'in babası Scott Swift beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Scott Swift, her zaman kamyon şoförlerine nazik davranıyor, ancak genellikle toplantıları yönetmiyordu. Scherkenbach, "Scott, Taylor ile bunu tartıştığını ve herkesin bir bonus alması gerektiğini düşündüklerini söyleyerek bir konuşma yaptı.

Taylor, her şoföre el yazısıyla bir not yazmakta ısrar etti ve zarfın üzerine kendi monogramını taşıyan mühürleme yaptı" dedi.

Her zarfın üzerinde bonus miktarı yazılıydı. Scherkenbach, "Şoförler kaba davranmak istemediler ve bakmamaya çalıştılar. Ama biri baktı ve 1.000 dolar, başkası 10.000 dolar olduğunu düşündü ve üçüncü kişi 'Bu bir şaka olmalı!' dedi." Ardından mektupla birlikte ilgili vergi belgeleri verildi.

Scherkenbach'a göre, çalışanlarının yanı sıra, diğer tur ekibi üyeleri, yemek servisi, video, ses ve aydınlatma ekipleri de bonus aldı.