Ankara

Bangkok Post’un haberine göre, Deniz ve Kıyı Kaynakları Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Pornsri Suthanaruk, petrol sızıntısının temizlenmesine ilişkin atılacak adımları yetkililerle görüştü.

Petrol sızıntısının çıkış noktasının Phuket'e komşu Phangnga eyaleti açıklarındaki bir gemi olduğu ve 6 Ağustos'ta Koh Racha Yai adasına ulaştığının düşünüldüğünü aktaran Suthanaruk, yaklaşık 3 ton petrolden meydana gelen sızıntının uzun vadeli bir tehlike oluşturmasını önlemek için "mümkün olduğunca çabuk bir şekilde" müdahale edildiğini kaydetti.

Petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle deniz canlılarının da tehdit altında olduğunu söyleyen Suthanaruk, dört deniz kaplumbağasının petrol sızıntısı nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Suthanaruk, turistleri sızıntının bulunduğu plajlarda yüzmemeleri konusunda uyardı.

AA