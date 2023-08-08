Haber: Beyza Betül Cihan

Tatilin keyfini çıkarmak için geldiği bu güzel bölgede yaşadığı talihsiz olay, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Devrim Kaya Lehmann, Fransa Alpleri'nde kamp yaparken beklenmedik bir şekilde üzerine devrilen ağaç altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen acil ekipler, ne yazık ki doktorun hayatını kurtaramadı. Lehmann'ın ölüm haberi Almanya'da büyük üzüntü yarattı.

Kaza sonrası sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da dikkat çekti. Lehmann'ın son paylaşımı, tatilin keyfini sürdüğünü gösteriyordu. Arkadaşları ve tanıdıkları, bu acı haberi alırken sosyal medya üzerinden duydukları şaşkınlığı ve üzüntüyü ifade etti.

Devrim Kaya Lehmann'ın ani ve trajik ölümü, sevdiklerini ve dostlarını derin bir üzüntüye boğdu.