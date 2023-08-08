Haber: Beyza Betül Cihan

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın, facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Olay, Küçükçekmece ilçesinde bir apartmanın çatı katında yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayın nedeni olarak, iddiaya göre kişinin ağabeyi tarafından hediye edilen telefonu beğenmemesi gösterildi. Sinirli bir şekilde davranan kişi, bu siniri ateşe dönüştürdü.

Evde başlayan yangın hızla büyümeden fark edildi. Apartman sakinleri hızla itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenol B.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yaşadığı sinirli anın etkisiyle böyle bir eyleme kalkıştığı belirtildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük bir tehlike atlattı.