Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sel felaketinden etkilenen illerde AFAD'ın koordinasyonunda DSİ'nin 364 iş makinesi-ekipman ve 675 personeli, OGM'nin 174 iş makinesi-ekipman ve 688 personeli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı toplam 538 iş makinesi-ekipman ve 1363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. DSİ'nin "Yeşil Karıncalar" diye adlandırılan iş makinaları da taşkın yerlerinde etkin şekilde görev alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bazı bölgelere yer yer 100 kilogram ve üzeri yağışın düşeceği uyarıları çerçevesinde ilgili DSİ ve Orman Bölge Müdürlükleri hazırlıklarını yaparak makine–ekipman ve personeliyle sahada tedbirlerini aldı.

Taşkın öncesi dere yataklarındaki geçiş noktalarında yapılan makinalı çalışmaların ve önceki yıllarda inşa edilen taşkın koruma tesislerinin de önemli oranda fayda sağladığı görüldü.

Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sel felaketinden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.

AA