Haber: Damla Oya Erman

Pixar, 1995'te Toy Story, 1998'de A Bug’s Life, 2001'de Monsters, Inc., 2003'te Finding Nemo ve 2004'te The Incredibles gibi büyük başarılar elde eden animasyon filmleriyle sinema dünyasında dev bir isim haline gelmişti. Bu filmler, Pixar'ın uzun süredir dağıtıcısı olan Walt Disney Şirketi aracılığıyla izleyiciyle buluşmuştu.

1993'te imzalanan ilk üç filmlik anlaşmanın ardından Pixar'ın filmleri 19 Akademi Ödülü kazanmış ve gişede 3 milyar doların üzerinde hasılat elde etmişti. Özellikle Toy Story, tamamen bilgisayar tarafından üretilen ilk animasyon filmi olmasıyla dikkat çekmiş ve sektörde yeni bir standart belirlemişti. Bu başarı, diğer şirketlerin takip etmekte zorlandığı bir iz bıraktı. Aynı dönemde, Disney'in kendi animasyon birimi ise geleneksel animasyon filmlerinde mütevazı başarılar elde ederken, bazı başarısızlıklarla karşılaşmıştı.

Pixar CEO'su Steve Jobs, Disney'nin uzun süreli başkanı ve CEO'su Michael Eisner ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2004'te Pixar'ın başka dağıtıcılarla görüşmelere başlayacağını açıkladı. Bu süreçte Walt Disney'in yeğeni Roy Disney, hissedarlar arasında bir isyan başlattı ve 2004 baharında Eisner, hissedarların %45'lik bir güvenoyu ile başkanlık görevinden alındı.

Eisner'ın 2005 Eylül'ünde CEO olarak ayrılma kararı almasıyla yerine geçen Robert A. Iger, ilk önemli adımlarından birini Pixar ile ilişkileri düzeltmeye yönelik attı. Pixar'ın Disney ile olan sözleşmesi 2006 Haziran'ında sona erecek ve bu tarih, Cars adlı yeni filmi teslim etme sürecini işaret ediyordu.

Ocak ayında açıklanan anlaşma çerçevesinde, 5 Mayıs'ta resmi olarak tamamlanan anlaşma ile Jobs, Disney'nin yönetim kurulunda direktör olarak görev alırken, John Lasseter ise Pixar'ın baş operasyon sorumlusu ve Walt Disney Imagineering'in baş yaratıcı danışmanı olarak atanacaktı.

Bu anlaşma ile Pixar, benzersiz yaratıcı süreç ve kurumsal kültürünü korumak adına fiziksel olarak ayrı bir konumda, Kaliforniya'daki Emeryville'de merkezini korurken, Disney ise Burbank'ta bulunan merkezinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.