Haber: Damla Oya Erman

19 Haziran 1976'da, uzay aracı Mars'ın yörüngesine girdi ve bir sonraki ayı, iniş aracı için uygun bir iniş bölgesi bulmak amacıyla Mars'ın yüzeyini görüntülemeye ayırdı.

20 Temmuz'da, Apollo 11 Ay inişinin yedinci yıl dönümünde, Viking 1 iniş aracı yörüngeden ayrıldı ve Chryse Planitia bölgesine iniş yaptı, böylece Mars'ın yüzeyine başarılı bir şekilde inen ilk uzay aracı oldu.

Aynı gün, araç pas rengiyle kaplı Mars yüzeyinin ilk yakın çekim fotoğraflarını gönderdi.

Eylül 1976'da, sadece üç hafta sonra Viking 1'den fırlatılan Viking 2 de Mars'ın yörüngesine girdi, burada Viking 1'e yüzeyi görüntülemede yardımcı oldu ve aynı zamanda bir iniş aracı indirdi.

İkili Viking görevleri sırasında, her iki yörüngelendirici de Mars'ın yüzeyinin 150 ila 300 metre çözünürlükte tamamını görüntüledi ve iki iniş aracı da gezegenin yüzeyinden 1.400'den fazla görüntü gönderdi.