Haber: Damla Oya Erman

Diğer projelerle ilgilenmesi nedeniyle yayın tarihlerini sürekli ertelemiş olsa da, Hugo sonunda projeye odaklandığında romanı sadece dört ayda tamamlamayı başardı.

Napolyon subaylarından birinin oğlu olan Hugo, genç yaşlarda yazar olmaya karar verdi. Hukuk okumasına rağmen, aynı zamanda edebi bir dergi kurdu ve orada kendi eserleri ile diğer genç yazarların eserlerini yayınladı. 1822'de Hugo, çocukluk aşkı Adele Foucher ile evlendi ve ilk şiir kitabını yayınladı, bu da ona Louis XVIII'den bir maaş kazandırdı.

1823'te Hugo, ilk romanı olan "Han d'Islande"i yayınladı. 1827 tarihli "Cromwell" adlı oyunu, Romantizm'in ilkelerini oyunun önsözünde ortaya koydu. Takip eden yıl, "Notre Dame de Paris" adlı bir roman üzerinde çalışmak için bir sözleşmesi olmasına rağmen, iki oyun üzerinde çalışmaya başladı. İlk oyunu olan "Marion de Lorme" (1829), bir fahişenin açık bir portresi nedeniyle sansürlenmiştir.

İkinci oyunu olan "Hernani", Fransız Klasikleri ile Romantikler arasında şiddetli ve uzun bir tartışma konusu oldu. 1831'de nihayet "Notre Dame de Paris"i tamamladı. Romantik estetiği benimseyen ve kusurları ve grotaskları tolere eden bir eser olmanın ötesinde, kitap aynı zamanda ihmal ve vandalizme maruz kalan eski Gotik yapıların takdirini artırmayı amaçlıyordu.

1830'larda Hugo, aktris Juliette Drouet için vitrin görevi gören birçok oyun yazdı. 1841'de Hugo, prestijli Académie Française'a seçildi, ancak iki yıl sonra sevgili kızını ve damadını bir kazada kaybedince büyük bir trajedi yaşadı. Hugo, bu derin acısını 1856 tarihli "Les Contemplations" adlı bir şiir koleksiyonunda ifade etti.

Napolyon III iktidara geldiğinde sürgüne zorlanan Hugo, 20 yıl sonra geri döndü. Sürgün sırasında "Les Misérables" (1862) adlı eserini tamamladı ve bu eser Fransa'da ve uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti.

Franco-Prusya Savaşı sırasında Paris'e dönen Hugo, ulusal bir kahraman olarak selamlandı. Hugo'nun yazıları 60 yılı aşkın bir süreyi kapsadı ve ölümünden sonra Ulusal Mezarlık olan Panthéon'da ulusal bir cenaze töreni düzenlendi ve buraya gömüldü.