İstanbul

Benazus'un yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle İzmir Şehir Hastanesinde yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonlarından birine sahip olan Benazus'un cenazesi yarın Altındağ Musevi Mezarlığında toprağa verilecek.

17 yaşındayken Atatürk fotoğrafları toplamaya başladı

İzmir'de 27 Mart 1930'da doğan Benazus, 1937 yılında Atatürk'ü Aydın ziyareti sırasında görme ve tanışma fırsatı buldu.

Atatürk'ün kompartımanında masasının üzerindeki leblebileri yediği için o dönem kamuoyunda "Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk" olarak tanındığını anlatan Benazus, 17 yaşında Atatürk fotoğrafları koleksiyonu yapmaya başladı.

1960'lı yıllarda kurduğu firmayla tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren Benazus, 1985-1987 yılları arasında Altay Spor Kulübü başkanı oldu.

Atatürk hayranı olan Benazus, kendisini Atatürk'ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflarını toplamaya adadı. Tarihlendirilmiş yaklaşık 5 bin fotoğrafla Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafı koleksiyonlarından birine sahip olan Benazus, bu koleksiyonu aralarında Anadolu Ajansının da bulunduğu bazı kurum ve kuruluşların kullanımına açmıştı.

Hanri Benazus, Atatürk ve yakın dönem tarihiyle ilgili araştırma kitaplarıyla da tanınıyordu.