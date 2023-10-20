Haber: Damla Oya Erman

Danimarkalı ünlü mimar Jørn Utzon tarafından tasarlanan ve Opera House Lotteries'in karlarıyla finanse edilen bu 80 milyon dolarlık muhteşem yapı, Sidney'in Bennelong Point bölgesine yükseldi.

Özellikle dikkat çeken geometrik çatı kaplamalarıyla ünlü olan bu bina, içinde bir dizi büyük gösteri salonunu barındırıyor ve yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye 3,000 etkinlik sunuyor. Tesisin açılışında sahnelenen ilk performans, 1,547 kişilik Opera Tiyatrosu'nda Avustralya Operası'nın Sergei Prokofiev'in "Savaş ve Barış" eseriydi. Günümüzde ise Opera House, Sidney'in en bilinen simgesi olarak tanınmaya devam ediyor ve tüm dünyada kolayca tanınıyor.

Sydney Opera House'un uzun inşaat süreci, tamamlandığında elde edilen başarıyla ödüllendirildi ve şimdi tüm dünyada büyüleyici bir cazibe merkezi olarak parlıyor. Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan bu eşsiz yapı, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi haline geldi. Sidney Opera House, mimari zarafeti, kültürel zenginliği ve unutulmaz etkinlikleriyle Avustralya'nın gurur kaynağıdır ve tüm dünyada tanınan bir simge olarak varlığını sürdürmektedir.