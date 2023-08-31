Haber: Damla Oya Erman

O dönem 36 yaşındaydı. Mısırlı asıllı sosyetik Dodi Fayed ile aracın şoförü Henri Paul da hayatını kaybetti.

Prenses Diana, dünyanın en popüler kamu figürlerinden biriydi. Ölümü, büyük bir yas akınıyla karşılandı. Yas tutanlar hemen Kensington Sarayı'nı ziyaret etmeye başladı ve prensesin, aynı zamanda Lady Di olarak da bilinen, bir daha dönmeyeceği evine çiçekler bıraktı. Çiçek yığınları, sarayın kapısından yaklaşık 30 fit uzandı.

Diana ve Fransız Rivierası'nda tatil yapmakta olan Dodi, önceki gün Paris'e geldi. Ritz Paris'ten hemen sonra gece yarısından sonra ayrıldılar ve Dodi'nin Rue Arsène Houssaye'deki apartmanına gitmeyi amaçladılar. Otel ayrıldıkları anda, motosikletlerle dolu bir grup paparazzi arabalarını saldırgan bir şekilde takip etmeye başladı. Yaklaşık üç dakika sonra, şoför kontrolü kaybetti ve Pont de l'Alma tünelinin girişindeki bir direğe çarptı.

Dodi ve şoför, olay yerinde ölü olarak ilan edildi. Diana, Pitié-Salpêtrière hastanesine götürüldü ve saat 06:00'da ölü ilan edildi. (Diana'nın koruma görevlisi Trevor Rees-Jones da ciddi şekilde yaralandı ancak hayatta kaldı.) Diana'nın eski kocası Prens Charles ve ayrıca kız kardeşleri ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleri o sabah Paris'e geldi. Diana'nın cesedi daha sonra Londra'ya getirildi.

Hayatının birçok bölümü gibi ölümü de tam anlamıyla bir medya olayıydı ve birçok komplo teorisinin konusuydu. Başlangıçta aracı rahatsız eden paparazziler kaza için suçlandı, ancak daha sonra şoförün alkol ve reçeteli ilaçların etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Resmi bir soruşturma, paparazzilerin çarpışmaya neden olmadığını sonuçlandırdı.

Diana'nın 6 Eylül'deki cenazesi, 2 milyardan fazla insan tarafından izlendi. O dönemde 15 yaşında olan iki oğlu Prens William ve 12 yaşındaki Prens Harry tarafından hayatta kaldı.