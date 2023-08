Haber: Damla Oya Erman

Siyah kıyafetler giyinmiş ve dengesini sağlamak için uzun bir sopa taşıyan Petit, tarihteki en meşhur ip üstünde yürüyüşüne başladı. Sakin bir şekilde İkiz Kuleler arasındaki yaklaşık 411 metre yükseklikteki boşluğu aşarak tarihi bir deneyim yaşadı.

Genç yaşlardan itibaren ip üstünde yürüme tutkusu olan Petit, Paris sokaklarında palyaço olarak kariyere adım attı. İlginç bir şekilde, İkiz Kuleler henüz inşa edilmeden önce onların arasında yürüme fikrini hayal etmişti. Daha sonra anlattığına göre, bu fikir, bir diş acil durumu yaşadığı sırada aklına gelmişti: "İşte ben, genç yaşta, 17 yaşındayım, Fransız bir dişçinin sıradan bekleme odasında, kötü bir dişim var... Ansızın donup kalıyorum çünkü gazeteyi açtım ve muhteşem bir şey görüyorum, bana ilham veren bir şey. İki kule görüyorum ve makale bir gün bu kulelerin inşa edileceğini söylüyor."

Kuleler ancak 1973 yılında halka açılacaktı, ancak Petit, İkiz Kuleler arasında yürüme hayalini gerçekleştirmeye kararlıydı. Yüksek ip üstünde yürüme kariyerine 1971'de Notre Dame Kuleleri arasında ve 1973'te Sydney Liman Köprüsü'nün direkleri arasında yaptığı yürüyüşlerle başladı. Bir sirk sanatçısıyla antrenman yapmasına rağmen ve kendini "bir şair, güzel sahneleri fetheden" olarak görmesine rağmen, İkiz Kuleler arasında yürüyüşe hazırlık süreci daha çok bir soygun filmi sahnelerini anımsatıyordu.

Kendini inşaat işçisinden gazeteciye, mimardan araştırmacıya kadar farklı kimliklere bürünerek mekana gizlice erişti, hatta helikopterle yukarıdan gözlem yaparak içeriyi keşfetti. Ayrıca, kulelerin güney kulesinin 82. katında çalışan Barry Greenhouse'u içeriden yardımcısı olarak belirledi.

1974 yılının 6 Ağustos gecesi, Greenhouse'un yardımıyla Petit ve yardımcıları kulelere gizlice girdi ve iki takıma ayrıldı. Bu ekip, binalar arasındaki boşluğa bir ok atarak, daha güçlü destek telleri için kullanılan bir misina çekti. Ertesi sabah saat 7 civarında, Petit ipin üzerine adımını attı. Sonraki 50 dakika boyunca boşluğun üzerinde sekiz kez gidip geldi, aşağıdaki izleyicilere eğildi ve hatta 3 cm kalınlığındaki ipin üzerinde oturup yattı. Sonunda ipin üzerinden indi ve kendisini tutuklayan polise teslim oldu. Onu tutukladılar ve psikolojik bir değerlendirmeye tabi tutuldular.

Petit, yasadışı giriş ve düzensiz davranışla suçlandı, ancak bu suçlamalar halka açık bir şekilde Central Park'ta performans sergileme koşuluyla düşürüldü ve Petit bunu memnuniyetle kabul etti. Daha sonra benzer bir yürüyüşü Lincoln Center'da gerçekleştirdi ve Üst Batı Yakası'ndaki St. John the Divine Katedrali'nde sanatçı olarak yer aldı. Petit, ünlü yürüyüşünü belgeleyen "Man on Wire" adlı filmin ve dramatize edilen "The Walk" adlı başka bir filmin konusu olarak, bu yürüyüşünün daha çok yaşamına olan tutumunun doğal bir yansıması olduğunu vurguladı: "Üç portakal görüyorum ve jonglör olmalıyım. İki kule görüyorum ve yürümeliyim."