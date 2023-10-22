Haber: Damla Oya Erman

Leonardo da Vinci, paraşüt fikrini yazılarında tasarladı ve Fransız Louis-Sebastien Lenormand, 1783 yılında iki şemsiye kullanarak bir tür paraşüt oluşturdu ve bir ağaçtan atladı. Ancak, André-Jacques Garnerin, yüksek bir irtifadan bir kişinin düşüşünü yavaşlatma kapasitesine sahip paraşütleri tasarlayan ve test eden ilk kişi oldu.

Garnerin, Fransız Devrimi sırasında bir mahkumken, bir kişinin yüksek bir irtifadan düşüşünü yavaşlatmak için hava direncini kullanma olasılığını tasarladı. Macaristan hapishanesinin yüksek surlarından kaçmak için hiçbir zaman bir paraşüt kullanmasa da, Garnerin paraşüt konseptine ilgisini hiç kaybetmedi. 1797 yılında ilk paraşütünü tamamladı; bu, 23 feet çapında bir kanvasın bir sepete bağlı olduğu ve süspansiyon hatlarıyla donatıldığı bir yapıydı.

22 Ekim 1797'de Garnerin, paraşütü bir hidrojen balonuna bağladı ve 3,200 feet yüksekliğe çıktı. Ardından sepete tırmandı ve paraşütü balondan ayırdı. Prototipin üstünde hava deliği eklememesi nedeniyle Garnerin iniş sırasında şiddetli bir şekilde salındı, ancak balonun kalkış yerinden yarım mil uzakta sarsılmış ancak yara almadan indi. 1799 yılında Garnerin'in eşi, Jeanne-Genevieve, ilk kadın paraşütçü oldu. 1802 yılında Garnerin, İngiltere'de bir sergide 8,000 feet yükseklikten muhteşem bir atlayış gerçekleştirdi. Yeni bir paraşütü test etmeye hazırlanırken 1823 yılında bir balon kazasında hayatını kaybetti.