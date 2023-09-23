Haber: Damla Oya Erman

Neptün, genellikle Güneş'e sekizinci gezegen olarak kabul edilirken, Fransız gökbilimci Urbain-Jean-Joseph Le Verrier tarafından öne sürülmüştür.

Le Verrier, Uranüs'ün hareketlerindeki yerçekimi kaynaklı bozuklukları inceleyerek gezegenin yaklaşık konumunu hesaplamıştır. 23 Eylül 1846'da Le Verrier, bulgularını Galle'ye iletti ve aynı gece Galle ile asistanı Heinrich Louis d’Arrest, Berlin'deki gözlemevlerinde Neptün'ü tanımladılar.

Arkaplan yıldızlarına göre 24 saatlik hareketini gözlemleyerek bu yeni keşfin bir gezegen olduğunu doğruladılar.

Dünya'nın çapının dört katı büyüklüğünde olan bu mavi gaz devi, denizlerin Roma tanrısı olan Neptün'den adını almıştır. Sekiz bilinen uydusu bulunmaktadır ve en büyüğü Triton'dur.

Ayrıca üç parlak ve iki loş halka içeren bir halka sistemi vardır. Neptün, Güneş etrafında 165 yılda bir tam bir yörüngeyi tamamlar. 1989'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegen aracı Voyager 2, Neptün'ü ziyaret eden ilk insan yapımı uzay aracı oldu.