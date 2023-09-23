İZMİR AA- Vali Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte TEKNOFEST İzmir'in düzenleneceği Çiğli Havalimanı'nda hazırlık çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, dev organizasyon için yoğun ve hummalı bir çalışmanın sürdüğünü, heyecanla 27 Eylül'ü beklediklerini söyledi.

Sahadaki hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Elban, "Biz hem gençlerimizi hem İzmirli vatandaşlarımızı hem de ülkemizin her yerindeki insanlarımızı 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 5 gün boyunca TEKNOFEST heyecanını yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Elban, TEKNOFEST İzmir'i ziyaret edecek vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet ederek "Bireysel araç kullanacaklar da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını araçlarına doldurup gelirlerse memnun olacağımız. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzeninin oluşması, herkesin alana rahat girip çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'a yapılan davet

Bir gazetecinin SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın da festivale katılıp katılmayacağını sorması üzerine Elban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet ettiğini hatırlattı.

Elban, "Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Elon Musk da katılırsa tabii teknoloji konusunda böyle bir ismin, teknoloji festivalinde olması TEKNOFEST'e, İzmir'imize ayrı bir güzellik ve değer katacaktır." diye konuştu.

İzmir Milletvekili İnan da festival dolayısıyla İzmirliler ve gençler olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden İnan, "İzmirli gençler olarak çok yoğun bir teveccühle TEKNOFEST'i karşılayacağız. Gençlerin yoğun bir ilgi, alaka göstereceğini şimdiden görebiliyoruz. Kentimizde çok büyük bir heyecan, beklenti var. İzmir kuruluşun, kurtuluşun şehri. Bağımsızlık mücadelemiz hala devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tüm başarıları bu TEKNOFEST alanında görmüş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 29 Eylül'de TEKNOFEST'de ağırlamış olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İzmirli gençleri bu coşkulu ortama davet ediyorum." ifadelerini kullandı.