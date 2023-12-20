Haber: Damla Oya Erman

Bu olay, önceki rekor sahibi Kraliçe Victoria'nın 22 Ocak 1901'de, 81 yıl, 7 ay ve 29 gün yaşında vefat etmesinin üzerinden geçen zaman içinde gerçekleşti. Kraliçe Elizabeth, 21 Nisan 1926'da doğdu ve bu önemli kilometre taşını yaşadığı gün itibariyle 81 yıl, 7 ay ve 30 gün yaşamış oldu.

Kraliçe, uzun hükümdarlık süresi boyunca ülkesine hizmet etmeye devam etti ve Britanya monarşisinin sevgiyle saygı görmüş bir figürü haline geldi. Bu başarı, sadece bir monarşinin değil, aynı zamanda bir ulusun tarihindeki önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Kraliçe Elizabeth'in uzun ömür ve liderlikle geçen hükümdarlığı, Britanya'nın tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.