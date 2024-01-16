Haber: Damla Oya Erman

Croydon'dan çıkarak 14 yaşında önde gelen bir model ajansı tarafından keşfedilen Moss, 16 yaşında dergi ve reklamlarda boy göstermeye başladı. Milestone doğum gününü kutlarken hala neden Vogue'un favori kapağında yer aldığına dair birçok neden görmek zor değil.

İlk Vogue kapağını 1993 yılında çeken fotoğrafçı Corinne Day, Vogue ile yaptığı bir röportajda, "O sadece Croydon'dan olan kibirli bir çocuktu" dedi. "O bir model gibi değildi... ama ünlü olacağını biliyordum."

Ardından, sadece 5 fit 7 inç boyundaki zayıf Moss, kötü ünlü '90'ların modası olan "eroin şıklığı"nın yüzü oldu. Bu, o dönemin diğer süpermodelleri Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer'in popülerleştirdiği gösterişli, uzun bacaklı görünüme karşı bir çirkin kontrasttı.

Hızla, Moss lüks markalar arasında yer alan Burberry, Chanel ve Calvin Klein için kampanyalara liderlik etmeye başladı.

Uzun ve başarılı kariyeri boyunca Moss, 40'tan fazla İngiliz Vogue kapağında yer aldı. Ancak tartışmasız olarak, sıkça tekrarlanan "küresel stil ikonu" etiketi kazanan, daha cilalı fotoğraf çekimleri kadar dikkat çeken off-set görünümleri oldu. Modelin vintage kıyafetlere olan ilgisi ve eşsiz kombin yeteneği, ona bu etiketi kazandırdı.

Yağışlı Glastonbury festivalindeki görünümleri bile trendlere öncülük etti. Diz hizasındaki çamurlu yağmur çizmelerini ultra kısa kot şortlarla nasıl harmanlayabileceğini gösteren yeteneği, çevrimiçi "viral" olma kavramı mümkün olmadan önce onlarca yıl süren "festival giyimi" trendine öncülük etti.

Dünya çapında ünlü fotoğrafçı David Bailey, Moss'un neden bu kadar başarılı olduğunu daha önce CNN'e şöyle anlatmıştı: "Kate'in benzersiz bir güzelliği var, bu tamamen demokratik ve evrensel bir çekiciliğe sahip."

Moss'un yaşamı uzun süredir magazin spekülasyonunun konusu oldu. Johnny Depp, dergi editörü Jefferson Hack ve The Libertines'in solisti Pete Doherty ile olan yüksek profilli ilişkilerine ek olarak, 2005 yılında İngiliz medyası tarafından geniş çapta bildirilen uyuşturucu kullanımı, onun Burberry, Chanel ve H&M gibi karlı modellik sözleşmelerini kaybetmesine neden oldu.

Daha sonra kamu önünde özür diledi ve o sonbaharda Arizona'daki bir rehabilitasyon kliniğine gönüllü olarak girdi. ("Kendimi kötü hissettim ve oldukça sinirlendim, çünkü tanıdığım herkes uyuşturucu kullanıyordu" dedi, nadir bir radyo röportajında BBC'ye 2022'de. "Bu nedenle benim üzerime odaklanmaları ve kızımı almaya çalışmaları gerçekten ikiyüzlüydü.")

Moss daha sonra Forbes dergisinin dünyanın en yüksek kazanan modelleri listesinde yükseldi. 2004 yılında resmi olarak podyuma veda etmesinden bu yana kendi modellik ajansını ve Cosmoss adlı kendi wellness markasını kurdu.

Marc Quinn tarafından altınla ölümsüzleştirildi, Lucian Freud tarafından resmedildi. Johnny Cash, Paul McCartney, Primal Scream, The White Stripes ve Elton John gibi sanatçıların müzik videolarında yer aldı, pop kültür tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.