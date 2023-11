Haber: Damla Oya Erman

Gitar dehası Jimi Hendrix, Seattle'da dünyaya geldi. Hendrix, çocukluğundan itibaren gitar çalmaya başlayarak Muddy Waters gibi blues efsanelerini ve erken dönem rock müzisyenlerini taklit etti. 1959'da orduya katıldı, paraşütçü olarak görev yaptı, ancak 1961'de Vietnam'a gitmekten muaf tutulan bir sakatlık nedeniyle onurlu bir terhis aldı. Erken 1960'ların başlarında Hendrix, Little Richard, B.B. King, Ike and Tina Turner ve Sam Cooke gibi sanatçılara eşlik ederek pickup gitaristi olarak çalıştı.

1964'te New York'a taşındıktan sonra, İngiliz grup The Animals'ın basçısı Chas Chandler tarafından keşfedildi. Chandler, Hendrix'i yönetmeye karar verdi ve onu 1966'da Londra'ya getirdi. İşte burada basçı Noel Redding ve davulcu Mitch Mitchell ile birlikte Jimi Hendrix Experience'yi kurarak müzik dünyasına damgasını vurdu. Grubun "Hey Joe" adlı ilk single'ı Britanya pop listelerinde altıncı sıraya yükseldi ve Hendrix, kısa sürede bir rock süperstarı haline geldi.

1967'de Jimi Hendrix Experience, Amerika'daki ilk performansını Monterey Pop Festivali'nde gerçekleştirdi. Hendrix, gitarını yakarak unutulmaz bir etki yarattı ve rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Grup, 1969'a kadar dağılmadan önce "Purple Haze", "Foxy Lady" ve "The Wind Cries Mary" gibi klasik şarkılara imza attı. Bu dönemde Are You Experienced? (1967), Axis: Bold as Love (1969) ve Electric Ladyland (1969) gibi önemli albümler de yayınladı.

Grubun dağılmasının ardından Hendrix, ünlü Woodstock Festivali'nde dikkat çeken bir performans sergiledi ve ardından 1969'un sonlarında Band of Gypsies adlı yeni bir grup kurdu. Ancak bu grup sadece Band of Gypsies (1969) adlı bir albüm çıkardı. Hendrix, grup olmaksızın kaydettiği The Cry of Love adlı bir başka albümle 1971'de müzik dünyasına veda etti.

Hendrix, rock tarihindeki en yenilikçi gitaristlerden biri olarak kabul edilirken, New York'ta kurduğu Electric Lady adlı kayıt stüdyosu, 46 parça kayıt teknolojisiyle dikkat çekti. Ancak Hendrix, stüdyosunu kurduktan kısa bir süre sonra, Eylül 1970'te Londra'da uyuşturucu aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Hendrix'in ardında bıraktığı müzik mirası, bugün bile rock müziğinin önemli bir parçası olarak anılmaktadır.