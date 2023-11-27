İzmir’in yazın ve edebiyat camiasının geniş katılımı ile düzenlenen etkinlikte öncelikle Erdoğan Baysal’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildi. Ardından İZYAKO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen’in konuşmasını gerçekleştirdi. Serkan Esen konuşmasında Kooperatifin kurulma nedenleri ve tarihçesi ile yazarların sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Erdoğan Baysal’ın önderliğinde gerçekleşen kurulum sürecini konuklara aktardı.

Etkinlikte İzmir Yazarlar Kooperatifi ortakları ve yarışmacıların yanı sıra, konuk olarak Çiğli Belediyesi Kültür Müdürü Nail Çetin, Atatürk İl Halk Kütüphanesi Önceki Dönem Müdürü Talat Aydilek, Yazar, Şair Cem Seyhun Ünbay, Gazeteci Nurten Öğüt, Kadın Yazarlar Derneği Başkanı Yazar Emine Emiral, Yazar Emine Azboz, Yazar İlhan Pınar, Yazar Akay Durulgan, Atatürk Çocukları

Kütüphaneleri kurucusu Mesut Tim de dikkat çeken isimler oldular.

Konukların da merhum Baysal ile görüş ve anılarını aktardığı konuşmaların ardından dereceye giren öyküler ve sahipleri açıklandı. 1 Eylül – 8 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam yüz eser sahibinin başvuru yaptığı yarışmada, tüm öyküler öncelikle Serkan Esen, Mustafa Üzel ve Bekir Bayraktar’dan oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmiş, finale kalan on beş eser de Mümtaz Gökçebağ, Ebru Çaloğlu, Fatma Hatun Esen, Yunus Bekir Yurdakul ve Ayşe Manav’dan oluşan Ana Seçici Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öyküler şu şekildedir:

• Birincilik Ödülü: “Ekinesin” rumuzu ve “Ya Ben de Ölseydim” adlı öyküsüyle Yayla BOZTAŞ

• İkincilik Ödülü: “Döngü” rumuzuyla ve “Nalan’ın Yalan Düşleri” adlı öyküsüyle Sevin SEZGİN

• Üçüncülük Ödülü: “Arkeolog” rumuzuyla ve “Keşke” adlı öyküsüyle İlhan ERDEN

• Mansiyon Ödülü: “Dokuz Köyün Sürgünü” rumuzuyla ve “Beş” adlı öyküsüyle Mehmet YÜCE

Ödül törenin ardından etkinlik ikramlar ve konukların keyifli sohbetleri ile devam etti.

İzmir Yazarlar Kooperatifi olarak yarışmaya öyküleri ile katılan tüm Yazarlara teşekkür eder, kazanan öykü sahiplerini tebrik ederiz.