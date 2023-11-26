Haber: Damla Oya Erman

Kaplıca, jeotermal kaynaklar tarafından besleniyor ve Etrüsklerin Balnea Clusinae kompleksine ortalama 42 °C sıcaklıkta su sağlamak için kullandığı bir bölge.

Efsaneye göre, bu alan Etrüsk Chiusi kralı Porsenna tarafından kuruldu, ancak arkeologlar kompleksin aslında M.Ö. üçüncü yüzyılda Etrüskler tarafından inşa edildiğini düşünüyor. Roma döneminde ise bu kaplıca, tedavi edici faydaları nedeniyle popüler bir cazibe merkezi haline gelmiş ve Caesar Augustus gibi önemli figürler sık sık ziyaret etmiştir.

Arkeologlar, Büyük Hamam'ın kenarında, Yunan heykeltıraş Praxiteles'in bronz orijinalinden türetilen yaşlı bir Apollo Sauroctonos heykeline ait parçalar keşfettiler. Bu Roma kopyaları genellikle MS 1. ve 2. yüzyıllara tarihlenir ve Apollo'nun gençliğini, bir ağaca tırmanan bir kertenkeleyi yakalamak üzere tasvir eder. Ünlü Roma şairi Martial, Apollo Sauroctonos heykelleri hakkında bir epigram yazarak, "Kertenkeleye dokunma, hain çocuk, sana doğru tırmanan; ellerin tarafından yok edilmeyi istiyor" dedi.

Apollo, iyileşme ve hastalıklarla ilişkilendirilen bir tanrı olarak saygı görmüş ve dilekçe sahiplerinden hastalıkları için çözüm arayan adaklar almıştır. Ayrıca Apollo'nun kertenkele avlaması, kertenkelelerin göz rahatsızlıklarını tedavi etmek için önemli bir bileşen olarak kabul edilmesiyle ilişkilendirilebilir.

Kazılar aynı zamanda MS 1. yüzyıla ait bir traverten adak sunağı da ortaya çıkardı. Bu sunak, Latin ve Etrüsk dillerinde çift dilli bir yazı içeriyor ve Etrüsk kültürünün Roma İmparatorluk Çağı'nda bile etkisinin devam ettiğini gösteriyor.