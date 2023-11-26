İstanbul

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe yazarlar, yayınevi temsilcileri ve seslendirme sanatçılarının yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı.

Haaki Genel Müdürü Cihad İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesli kitabın basılı kitabın alternatifi olmadığını, Türk halkının kitapsever bir toplum olduğunu söyledi.

Sesli kitaba gösterilen ilginin tüm dünyada giderek arttığına dikkati çeken İlbaş, "Sesli kitabın yaygınlaştığı ülkelerde okuma oranları da artıyor. Elimizdeki veriler kitap satışlarının arttığını gösteriyor. Ayrıca yazalar için kitaplarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan bir avantaj. Günümüz dünyasında toplu taşımada, spor yaparken, yürüyüş yaparken kitap okumaya vakit bulamıyoruz, Haaki bunu sağlayacak." dedi.

Platformda kitap, dergi, radyo tiyatrosu, podcast ve çocuklar için sesli tiyatro gibi yüzlerce Türkçe sesli içeriğin yer aldığını belirten İlbaş, şunları kaydetti:

"Çocukları oldukça önemsiyoruz. Hem ekran bağımlığını azaltması açısından önemli görüyoruz hem de pedagojik açıdan incelenmiş eserleri çocuklarımıza sunuyoruz. Diğer sesli kitap uygulamalarından farklı olarak özel içerikler sunuyoruz. Okuma yazma bilmeyen çocuklara bile kitap sevgisi aşılıyor, en güzel özelliklerinden birisi bu. Tabii ki önce ebeveynlere ulaşmamız gerekiyor. Yetişkinler için de İslami içeriklerden dünya klasiklerine çok güzel seçkimiz var. Bu seçki her geçen gün yeni yayınevleri ve kitaplar eklenerek gelişiyor. Umarım çok daha güzel içeriklere sahip olabileceğiz."

İlbaş, Haaki uygulamasının cep telefonlarında bulunan uygulama marketlerinden indirilerek, 14 gün boyunca ücretsiz kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

"Uygulamada çok değerli ürünlerle karşı karşıyayız"

Uluslarar​​ası Çocuk Yayıncılar Derneği Başkanı ve Nar Yayınları Genel Müdürü Tayfur Esen ise her sektörün kendi ekosistemini oluşturduğunu vurgulayarak, "Hepimiz kitabın farklı formlarda okuyucuya ulaşması için gayret gösteriyoruz. İster elektronik, ister sesli olsun amacımız kitabı daha çok okuyucuya ulaştırmak. Her ekosistemde olduğu gibi bizde de yeni formlar bazen avantaj bazen dezavantaj olarak algılanabilir." ifadelerini kullandı.

Esen, Haaki platformunun profesyonel bir ekibin 3 yıllık çalışmaları sonucu bugüne ulaştığını aktararak, "Uygulamada çok değerli ürünlerle karşı karşıyayız. Haaki Türkçe bir içerik sunuyor ve bizlerin buna ilgi göstermesini bekliyor. Haaki'nin istediği başarıyı elde edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yayınevi temsilcileri ve seslendirme sanatçılarına plaket takdim edilen etkinlikte, Haaki uygulamasının tanıtım videoları da gösterildi.