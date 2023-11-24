Haber: Damla Oya Erman

"Bu, Beyoncé'nin size ve ailenize çok mutlu bir Şükran Günü diliyor" dediği kısa bir tanıtım videosu eşliğinde fragman, "Break My Soul" şarkıcısının 6 yaşındaki kızı Rumi'ye cep telefonuyla kaliteli video çekme püf noktasını öğretirken başlıyor. Beyoncé, "Yan çevirmelisin" diyor ve Rumi'nin kamerasını doğrudan Grammy ödüllü annesine yönlendirmesini sağlıyor.

Fragman, Beyoncé'nin bir dizi çarpıcı görüntüsü eşliğinde şu sözleri içeriyor: "Bu noktada kimseye bir şey kanıtlamam gerekmıyor. Kendi dünyamızı yaratıyoruz, bu benim ödülüm. Kimse bunu benden alamaz."

Filmin resmi açıklamasına göre, "Renaissance: A Film by Beyoncé", sanatçının niyeti, sıkı çalışması, üretim sürecine katılımı, yaratıcı zekası ve sanatsal mirasını oluşturma kararlılığına odaklanacak.

Beyoncé'nin rekor kıran "Renaissance World Tour"u geçen ay sona erdi ve sanatçı, bu muazzam konser deneyimini 1 Aralık'ta hayranlarıyla paylaşmaya karar verdi.

"Renaissance: A Film by Beyoncé" için biletler şu anda satışa sunuldu. Şarkıcının bu projede sergileyeceği performans ve yaratıcılığa dair heyecan dorukta!