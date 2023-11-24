Haber: Damla Oya Erman

"Burgage" olarak bilinen, dar bir sokak cephesine sahip uzun ve dar bir arazi üzerindeki bir evden oluşan kira mülkü, yapılan kazılar sırasında düzenli bir şekilde sıralanmış sikke yığınları içeren bir tekstil çantasının kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Yapılan detaylı inceleme, çoğunlukla 1250 ila 1300 yılları arasında basılan Silezya brakteat sikke olduğunu gösterdi. Bu ince tabaka üzerine yumuşak bir zeminden basılan paralar, 1250 sonrasında Silezya'da tanıtılmış ve erken 14. yüzyılda daha kalın paralarla değiştirilmiştir.

Sikke, Silezya'daki para atölyelerinden gelmektedir ve genellikle değer kaybettikleri için belirli aralıklarla (yaklaşık olarak yılda bir veya iki kez) geri çağrılıp yenileriyle değiştirilmek üzere alınırdı.

Dört eski para karşılığında üç yeni para alarak, alıkonulan 4. para "darphane efendisi"nin tek vergi geliri oluyordu. Bu sistem, paraların değer kaybetmesi nedeniyle insanların paralarını biriktirmeleri sonucunu doğuruyordu.

Radosław Kuźbik'e göre: "Nakit yatırımların durumunda, kaçınması güç olan soru, kimin, ne zaman ve neden bunu gizlediğidir. Uzmanlar, bu soruya yakın gelecekte cevap vermeye çalışacak. Bunun, daha ziyade zengin bir kişiye ait olan, öyle kabul edebiliriz, günlük nakit para olduğunu düşünebiliriz."

Paralar, bölgedeki nadir bulunan bu türden önemli keşiflerden biri olarak nitelendirildi, çünkü genellikle sürekli olarak eritildikleri için bu dönemden günümüze pek çok örnek ulaşmamıştır.

Ayrıca, kazılar sırasında 15. ile 16. yüzyıllara ait bir köprü ve 14. yüzyılda inşa edilen orijinal şehir surlarının kalıntıları da bulundu.