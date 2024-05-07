İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, izleyicilerine 30'un üzerinde orijinal yapım ve 20 bin saati aşkın içerik sunan platform, ilk senesinde 4 milyon aboneye ulaştı.

"Bizi Birleştiren Hikayeler" sloganıyla yola çıkan dijital platform, aksiyondan romantik komediye, polisiyeden gençlik dizilerine kadar her yaşa ve her beğeniye yönelik içeriği izleyicisine sundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkati çeken tabii'nin 5 dilde hizmet veren hesapları, Türkiye'den ve yurt dışından 7 milyonu aşan takipçileriyle etkileşim kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, tabii'nin bir yılda dev rakiplerinin arasında hızlıca ivme kazandığını ve izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii olarak, insanlara güvenli dijital evleri gibi hissettikleri bir ortam sunmak gayesiyle yola çıktık. Bu yolculuğun henüz birinci yılında, 4 milyondan fazla üyeye ulaşmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Gücünü hikayelerimizden alan tabii'de yer alan 30'dan fazla orijinal yapımımız ve 20 bin saati aşkın içeriğimizle, her yaştan ve gruptan insana hitap ediyoruz. Geldiğimiz noktada, uluslararası erişilebilirlik misyonumuz doğrultusunda içeriklerimizi birden fazla dilde yerelleştiriyor, güvenilir, aile dostu ve temiz içeriklerimizle yakında tüm dünyada izlenebilir olmayı hedefliyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki tabii'nin kısa sürede elde ettiği başarılar, gelecekteki daha büyük başarıların habercisidir."

Tabii'nin paydaşlarından biri THY oldu

THY ile gerçekleştirilen anlaşma sonucunda tabii'nin orijinal yapımları Türk Hava Yolları (THY) uluslararası uçuşlarında özel bir kategoride alt yazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor.

Platform ayrıca yeni iş birliklerine kapı açmak amacıyla sektör profesyonellerini bir araya getiren Cannes MIPCOM, Dubai International Content Market ve Asia TV Forum Market'te de boy gösterdi. Tabii'nin hayata geçirdiği orijinal yapımlar uluslararası etkinliklerde büyük ilgi gördü.

Orijinal içerikler 5 dilde izlenebiliyor

Tabii'deki orijinal içerikler, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca olmak üzere 5 dilde izleyicilerine sunuluyor.

Şu anda 30'un üzerinde orijinal yapımın izlenebildiği platforma ses getirecek yeni orijinal yapımların eklenmesi, yakın gelecekte tüm içerik ve uygulamaların daha fazla sayıda pazara açılması planlanıyor.

Heyecanla beklenen bazı orijinal yapımların yeni sezonları, festivallerden ödüllerle dönen yeni lisanslı filmler, diziler ve belgeseller de tabii'de olacak.

UEFA maçları 3 sezon tabii'de

TRT ekranlarında yayınlanan spor müsabakalarının canlı olarak izlenebildiği tabii, gelecek sezondan itibaren TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

Bu turnuvalarda en fazla sayıda maç yalnızca tabii'de yayınlanacak.

Platformun 1. yılına özel hazırlanan tanıtım filmi, "https://www.youtube.com/watch?v=igNh70M2LAc" adresinden izlenebiliyor.