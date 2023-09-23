Haber: Damla Oya Erman

Jetgiller, Orbit Şehri adlı hayali bir yerde yaşayan bir aile olan Jetsonlar'dan oluşuyor. Ailenin babası George Jetson, Spacely Uzay Tekerlekleri adlı bir şirkette çalışıyor ve işe gitmek için uçan bir tabak şeklinde bir araç kullanıyor.

Hikaye, 2062 yılında geçiyor ve robot bir hizmetçi olan Rosie gibi birçok gelecekçi ve yüksek teknolojili cihaz içeriyor.

Bu dizi büyük bir başarıydı ve uzun yıllardır insanların geleceği nasıl hayal ettiklerini tanımladı.

Jetgiller'in ilk kez yayınlanmasının üzerinden yıllar geçti, ancak hala bilim kurgu hayranları tarafından seviliyor ve hatırlanıyor. Başarısı, o dönemin ileri teknoloji ve gelecekçi konseptlerine olan ilgiyi yansıtıyor.

Jetgiller, Orbit Şehri'nin sıradışı ailesi olarak hafızalarda kalırken, hala birçok insanın geleceği nasıl hayal ettiğini etkiliyor.