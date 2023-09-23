Haber: Damla Oya Erman

Yükselmekte olan bir tasarımcının hayatı tahmin edilebilirlikten uzaktır. Ancak son iki hafta içinde, Dilara Fındıkoğlu, MTV Video Müzik Ödülleri'nde Cardi B'yi giydirdi, Olivia Rodrigo'nun Rolling Stone dergisinde kıyafetlerini giymesi sağlandı, 2023 Britanya Moda Ödülleri'nde en iyi yeni yetenek için aday gösterildi ve resmi olarak Londra Moda Haftası'ndan önceki günlerde yer almayı reddetti.

Türkiye doğumlu Fındıkoğlu, 2015 yılında Central Saint Martins'den mezun oldu ve 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen beş günlük programa dahil olan en çok beklenen isimlerden biriydi.

Müşteri portföyü, Rihanna ve Lady Gaga'dan Madonna ve Bella Hadid gibi birçok markanın hayalini kurduğu A-liste yetenekleri içeriyor. Aynı zamanda bu yazın en büyük ünlü görünümlerinden bazılarına imza attı - Margot Robbie'nin Londra'daki "Barbie" VIP kırmızı halısında giydiği yakut kırmızı ipek mini elbise ve Hari Nef'in film galasında giydiği el yapımı bıçaklı elbise dahil. Kylie Jenner da favorilerinden biri, geçen Eylül'de Paris Moda Haftası sırasında giymek üzere 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonundan seçtiği bir görünümünün yanı sıra 399 milyon Instagram takipçisi için özel tasarımlarla poz verdi.

Dışarıdan bakıldığında, Fındıkoğlu başarmış gibi görünüyor. 33 yaşındaki yetenekli bir sanatçının yükselen isimden Londra'nın tanınmış ismine dönüşmesi gereken tüm malzemeleri var gibi. Ancak eksik olan bir şey var: para.

"Defile için yeterli bütçem yoktu. Bu kadar basit," diyor Fındıkoğlu, Londra Moda Haftası'nın ilk gününde doğu Londra stüdyosunun dışındaki bir röportaj sırasında CNN'ye. "Mekan neredeyse kiralanacaktı. Sonra düşündüm ki, 'Bunu kendi paramla tekrar yapamam. Kendime bunu yapmıyorum.'"

Fındıkoğlu, markanın Şubat ayında sahnelenen 2023 Sonbahar-Kış podyum gösterisinin maliyetini hala ödediğini söylüyor. 2024 İlkbahar-Yaz şovu planlandığı gibi devam etseydi, maliyeti 110.000 ila 120.000 sterlin (136.000 ila 148.000 dolar) arasında olabilirdi. "Tasarımcı arkadaşlarımla konuşuyorum ve herkes aynı gemide. Bir defile yapıyoruz, çok borca giriyoruz ve sonra bir sonraki defileye kadar bunu ödemeye devam ediyoruz."

Bu sezon, 26 yaşındaki Steven Stokey-Daley (S.S Daley adı altında tasarım yapan) ve 30 yaşındaki Nensi Dojaka dahil olmak üzere, genç, endüstri tarafından tanınan yeteneklerin resmi programdan çıkarıldığı bir dalgası yaşandı - ikisi de 2022 ve 2021'de saygın LVMH Ödülü'nü kazandı. Bunun yanı sıra, 31 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Michael Halpern - kariyerinde iki Britanya Moda Ödülü kazanmış - geçen hafta sadece markasının Londra Moda Haftası'nı es geçmeyeceğini, aynı zamanda kalıcı olarak kapatma planları yaptığını duyurdu.

Markanın güçlenmesi ve finanse edilmesi konusunda bağımsız tasarımcıları bekleyen gerçekler kasvetli ve kendi kendini finanse eden tasarımcılar için rekabet sert. Savigny Partners tarafından yayınlanan genel bir piyasa endeksini ölçen Savigny Luxury Index'e göre, LVMH ve Kering gibi konglomeratlar lüks moda pazarının toplamının% 53,6'sını elinde bulunduruyor - LVMH, bu payın yüzde 45,4'ünü oluşturuyor. Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy ve Marc Jacobs gibi markaların tamamı LVMH'ye aitken, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen ve Saint Laurent gibi markaların tümü ana şirketi olarak Kering'i paylaşıyor.

Çoklu marka sahipliği, etki anlamına gelir. Kering veya LVMH'nın himayesindeki küçük markalar, mağazalarda daha iyi perakende yerleri için pazarlık yapmak için kullanılabilecek Gucci ve Louis Vuitton gibi ev isimlerinin güçlerini kullanabilirler. Ayrıca, bu şemsiye şirketleri büyük gelir akışlarından ve nakit akışından yararlanır, bu da Fındıkoğlu gibi tasarımcılar için başlıca yükü oluşturur.

Markası 2016 yılında tanıtıldığından beri bağımsız olarak finanse edilen Fındıkoğlu, uzun süre devlet yatırımının eksikliği ile başa çıkmak zorunda kaldığını söylüyor. "Her zaman başvurmak için korktum çünkü İngiliz değilim. Özellikle başlangıçta pek çok kapı açmadı."

Londra Moda Haftası başlamadan iki gün önce, İngiliz Moda Konseyi'nin üç yıldan daha kısa süre önce kurulmuş markalara destek amacı taşıyan NEWGEN programına önümüzdeki iki yıl boyunca 2 milyon sterlin (2,5 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Fındıkoğlu için yetersiz. "Bence (NEWGEN) parayı almalı. Ama ben de genç bir tasarımcıyım ve bu markayı yedi yıldır kendi başıma sürdürmeye çalışıyorum," diyor. "Herkesin programa dahil olabilmesi gerekmeli."

Dilara Fındıkoğlu için soru, satmadan nasıl büyüyeceğinizdir ve bu, kendi markanızı yaratırken bile heyecan verici bulduğu bir uzlaşma gibi görünüyor. Zaten başarılı bir mayo koleksiyonu ürettikten sonra, Fındıkoğlu, daha giyilebilir bir teklif oluşturmak amacıyla kıyafet tasarımını azaltmayı planlıyor. Bir motivasyonu da kendi ofis giyimidir. Yazın son sıcak günlerinde stüdyosunun dışında otururken, Fındıkoğlu vampirik puf kollu muhteşem bir saten elbise giyer. Kendi mi? "Hayır! Daha fazla hazır giyim yapmak istiyorum, çünkü işe gelirken kendi markamdan giyecek bir şey bulamıyorum. Stüdyoya bıçak elbisesiyle gelmeyeceğim, bilirsiniz."

2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tamamlarken, daha fazla ticari uygunluğa sahip olması umulan gizli işbirliklerinden heyecanla bahseder. Amacı? Tüm bir yaşam tarzı markası. "Mobilya yapmak istiyorum, iç mekanlara bayılıyorum. Yastık yapmak istiyorum. Kendi (Dilara markalı) yatağımda uyumak isterim. İnsanların her küçük ayrıntıyla dünyamı görmesini istiyorum. Yatak çarşafı, maskara veya kırmızı ruj bile olsa." Ve bazıları holding sahipliği fikrine direnç gösterebilir, ancak Fındıkoğlu bir puritan değil. "Markamı kendi başıma bu noktaya getirdim," diyor. "Ancak gerçekten iş ortağı, yatırımcı veya beni bir sonraki seviyeye taşıyacak büyük bir evde ihtiyacım var."