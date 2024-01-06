Haber: Damla Oya Erman

Sadece 19 yıl yaşamış olmasına rağmen, Roma Katolik azizi ve Fransa'nın Yüz Yıl Savaşları'ndaki kilit rolü nedeniyle ulusal bir kahraman haline geldi.

Jeanne, Jacques d'Arc ve Isabelle Romée'nin küçük bir kasabasında doğdu, kuzeydoğu Fransa. Doğduğu dönemde İngilizler ve müttefikleri Paris, Bordeaux ve Reims dahil olmak üzere Fransa'nın büyük bir kısmını kontrol ediyordu. İngiliz tehdidinin yanı sıra Burgonya Dükü'ne sadık bir grup, tahtın varisi olan Orléans'lı Charles'a, Fransız tahtına hak iddia etti.

Jeanne, ilahi talimatları ilk kez 13 yaşında, babasının bahçesinde, Aziz Michael, Catherine ve Margaret'ın kendisine ülkeden İngilizleri sürmesini söylediği zaman aldığını iddia etti. 16 yaşında, bir Fransız komutanına bir savaşın sonucunu doğru bir şekilde tahmin etti ve o da onu Charles'a götürmeyi kabul etti.

Cahil bir çiftçi kızı, Dauphin üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı, ki bu da onunla birlikte seyahat etmeye ve Fransız askeri liderlere tavsiyelerde bulunmaya başlamasına neden oldu. O dönemde rolünün tam olarak ne olduğu belirsizdir, ancak sadece sembolik olmaktan çok daha fazla olduğu açıktır.

Silah yerine bir bayrak taşıdı ve daha sonra hiçbir düşman askerini öldürmediğini ifade etti, ancak Fransız liderleri onu Orléans'taki kuşatmayı kaldırmada önemli bir faktör olarak gördü. Şehrin kurtuluşu, İngilizleri şaşırttı ve Fransızları yıllar sonra ilk kez saldırgan duruma geçirdi. Jeanne'nin tavsiyeleri, öngörüsü ve çekiciliği Charles'ın ilerlemesine yardımcı olarak, Charles'ın birlikleri İngilizleri ve Burgonyalıları Loire Vadisi'nden kovdu. Fransızlar, Troyes'yi geri aldılar ve Dauphin taç giydiği geleneksel Fransız kraliyet taç giyme yeri Reims'i özgür bıraktılar.

Kısa bir süre sonra Jeanne, Burgonyalılarla yapılan bir savaşta esir düştü. İngilizler, ilhamının şeytandan geldiğini kanıtlamaya kararlıydı ve onu yargıladı. Mahkeme kayıtları, onu sapıklığını itiraf etmeye kandırmaya yönelik İngiliz girişimlerini belirgin bir şekilde içerir. Bu tür bir girişimde Jeanne'ye, Tanrı'nın lütfunda olduğunu biliyor mu diye soruldu.

Doktrine göre, "evet" demek sapıklık olurdu çünkü kimse gerçekten cevabı bilemezdi, ancak "hayır" demek sapıklığın bir itirafı olurdu. Jeanne, tuzaktan kaçınarak "'Eğer öyle değilsem, Tanrı beni oraya koysun; ve eğer öyleysem, Tanrı beni öyle tutsun,'" diye cevap verdi. Mahkeme onu her durumda suçlu buldu ve 30 Mayıs 1431'de Rouen'de diri diri yakıldı.

Papa Callixtus III'ün emriyle düzenlenen bir "iptal davası" 1455 yılında Jeanne'yi sapıklık suçlamalarından akladı. Bu zamana kadar savaşın seyri İngilizlere karşı kesin bir şekilde dönmüş ve Orléans Kızı zaferle ilişkilendirilmişti. 1830'da Napolyon, Jeanne'yi Fransa'nın ulusal sembolü ilan etti ve Katolik Kilisesi tarafından 1920'de aziz ilan edildi.

Bilim adamları ayrıca onun hikayesinin Fransız toplumu üzerinde derin bir etkisi olduğunu öne sürüyor. Yüz Yıl Savaşları'nın sonunun genellikle feodalizmin son nefesi olarak kabul edildiği bir dönem. Birkaç yüzyıl boyunca, eski toplumsal düzen ulus-devletler ve ortak insanın itibarı hakkındaki yeni fikirlere yerini bıraktı ve Fransızlar için Jeanne d'Arc, her ikisinin de doğal bir sembolü oldu.