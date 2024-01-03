Haber: Damla Oya Erman

Darbenin ana sebeplerinden biri, birçok Japon'un feodal liderlerin, yabancı hakimiyetine karşı etkili bir direnç gösterme konusunda yetersiz olduklarına dair duydukları endişeydi.

İktidarı ele geçiren genç İmparator Meiji ve hükümeti, hemen ardından kraliyet mahkemesini geleneksel Kyoto'dan çağdaş Tokyo'ya taşıdı.

Aynı zamanda feodalizmi ortadan kaldırarak, geniş çaplı Batı tarzında reformları hayata geçirdi.

Yeni birleşik Japon hükümeti, hızlı endüstrileşme ve militarizasyon politikalarıyla, Japonya'nın 20. yüzyılın başlarında önemli bir dünya gücü haline gelmesinin temellerini attı.