Haber: Damla Oya Erman

J.K. Rowling'in efsanevi eseri Harry Potter, büyüleyici dünyasını sinemaseverlerle buluşturuyor! Daniel Radcliffe'in başrolde olduğu "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone," Birleşik Devletler genelinde sinemalarda gösterime girdi. Büyük satış rekorları kıran fantastik romanın beyaz perde uyarlaması, tarihin en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmlerinden biri olmaya aday.

İlk Harry Potter kitabı olan "Harry Potter and the Philosopher’s Stone," 1997 yılında Büyük Britanya'da okurlarla buluştu ve bir yıl sonra "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" adıyla Amerika'da raflardaki yerini aldı. Harry'nin, Ron Weasley ve Hermione Granger gibi arkadaşlarıyla birlikte Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'ndaki maceraları ve kötü Lord Voldemort'a karşı verdiği mücadele, hem çocukları hem de yetişkinleri büyüledi.

Rowling'in tren yolculuğu sırasında aldığı bu ilham, maddi zorluklarla mücadele eden yalnız bir anne olarak yaşadığı Edinburgh'da tamamlandı. Reddedilen birkaç yayıncının ardından Rowling, 1996 Ağustos'unda Bloomsbury Publishing ile bir kitap anlaşması yaparak kariyerine başladı. Rowling, toplamda yedi Harry Potter romanını kaleme alarak uluslararası çapta 400 milyondan fazla kopya sattı ve eserlerini 60'tan fazla dile çevirtti. Kitaplar, bir dizi filme, video oyununa ve Rowling'i eğlence endüstrisinin en zengin isimlerinden biri yapan diğer ürünlere ilham kaynağı oldu.

İlk Harry Potter filmi, daha önce "Home Alone" ve "Mrs. Doubtfire" gibi filmlerle tanınan Amerikalı yönetmen Chris Columbus tarafından yönetildi. Daniel Radcliffe'in Harry'i canlandırdığı film, aynı zamanda Rupert Grint ve Emma Watson gibi yetenekli genç oyuncuları da içeriyordu. Filmin ardından gelen devam filmleri, bir dizi başarılı yönetmenin ellerinden geçerek Harry Potter serisini beyaz perdede büyüleyici bir serüvene dönüştürdü.