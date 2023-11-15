Mecidiyeköy Torun Center'da galası gerçekleştirilen filmin başrol oyuncularından Anlatanadam lakabıyla bilinen İbrahim Türker, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, filmin 3 silahşorun birbirine silah doğrultup bir açmazın içinden çıkamadıklarını anlattığını söyledi.

Türker, "Meksika Açmazı" projesine ilk olarak podcast'le başladıklarını belirterek, "77 bölümle 20 milyon gibi güzel bir dinleyici sayısına ulaştık. Daha sonra bu projeyle YouTube'da geçtik. Orada da devam ediyoruz. Güzel bir kitlemiz var. Aşağı yukarı onlarla 70 oyun da sahneledik. Fakat bir film projesine dönüşme fikri ortaya atılınca teklifi kabul ettik. Çok da güzel oldu." dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Mesut Süre galadan önce seyircili bir film izlemesi yaptıklarına işaret ederek, "4, 5 seansta aşağı yukarı 3 bin kişiyle bizi izleyen, bizi dinleyen seyircilerimizin kahkahalarla geri dönüşler yaptıklarını gördük. İçimiz çok rahat." diye konuştu.

Fazlı Polat ise filmin yenilikçi bir proje olduğunun altını çizerek, "Senaryoyu üçümüz yazdık. Biraz farklı bir kafa. Bizi sevenler, tanıyanlarımızın çok güleceği, bizle ilk defa karşılaşanların da şaşıracağı bir film oldu. Ben gelenlerin çok güleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Filmde kendi karakterlerini canlandıran üçlüye, Ecem Çalhan, İsmail Aksoy, Duygu Kocabıyık ve Nicholas Paul Facey eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Alper Mestçi'nin, yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films'in ortaklaşa yürüttüğü filmin konusu özetle şöyle:

"Aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya'ya giden Meksika Açmazı ekibinin kendilerini ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde bulmalarını konu alan filmde, üçlü birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler."