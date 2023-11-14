Yapımcılığını Vahid Berke Ertekin'in üstlendiği filmin, yönetmen koltuğunda oturan Deniz Denizciler, senaryoya da imza attı.

Çekimleri yaklaşık 10 hafta süren filmde, Erkan Petekkaya ve Onur Büyüktopçu'nun da aralarında olduğu pek çok ünlü isim rol aldı.

Film, gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen popüler top model Yaz'ın, deneme çekimine gittiği filmin yönetmeni Uzay ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci anlatıyor.