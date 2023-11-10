Haber: Damla Oya Erman

Joan Ganz Cooney'nin beyin çocuğu olan bu program, eğlenceli ve eğitici bir içerik sunarak küçük çocuklara hazırlık yapma amacını taşıyordu. "Sesame Street," unutulmaz tema şarkısı ve karakterleriyle dünya genelinde en çok izlenen çocuk programlarından biri haline geldi ve 120'den fazla ülkede yayınlandı.

Joan Ganz Cooney, eski bir belgesel yapımcısı olarak, programıyla özellikle maddi zorluk içindeki 3-5 yaş arasındaki çocuklara yardımcı olmayı amaçlıyordu. Program, hayali bir New York mahallesinde geçiyor ve etnik çeşitliliği yansıtan karakterleri ve olumlu toplumsal mesajları içeriyordu.

"Sesame Street," popüler 1960'ların çeşitli şovlarına bir gönderme olarak, kısa, komik segmentlere dayanıyordu. Kuklalar, animasyonlar ve canlı oyuncuların bir araya geldiği bu format, geniş bir izleyici kitlesini cezbetmeyi başardı, ancak zamanla bazı eleştirmenler, kısa segmentlerin çocukların dikkat sürelerini kısalttığını öne sürdüler.

Programın en sevilen yönlerinden biri, "Muppets" adı verilen kukla ailesiydi. Joan Ganz Cooney, kuklacı Jim Henson'ı (1936-1990) Bert ve Ernie, Cookie Monster, Oscar the Grouch, Grover ve Big Bird gibi unutulmaz karakterleri yaratması için görevlendirdi.

"Sesame Street," zamanla değişen konulara da adapte oldu. Güney Afrika versiyonu olan "Takalani Sesame"de, 2002 yılında, HIV pozitif bir 5 yaşındaki Muppet karakteri olan Kami tanıtıldı. 2006 yılında ise Abby Cadabby adlı yeni bir Muppet, programın ilk kadın yıldız karakteri olarak sahneye çıktı, bu da çeşitliliği teşvik etmek ve kızlara güçlü bir rol model sunmak amacını taşıyordu. Mayıs 2019'da ise bir muppet karakteri, annesinin bağımlılıkla mücadele ettiği bir hikayeye odaklanarak çocukları opiyoid krizi ile tanıştırdı.

"Sesame Street"ın başlangıcından bu yana, 80 milyondan fazla Amerikalı bu eğitici ve eğlenceli programı izleyerek çocuklara değerli öğretiler kattı.