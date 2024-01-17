Haber: Damla Oya Erman

Spor dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ali, hem bokstaki üstün performansıyla hem de dışa vurduğu sıra dışı kişiliğiyle öne çıktı.

Ali, 17 Ocak 1942 tarihinde Louisville, Kentucky'de dünyaya geldi ve kısa sürede "Kelebek Ali" lakabıyla tanındı. Spor kariyerinde elde ettiği unvanlar ve efsanevi mücadeleleriyle bokse yepyeni bir boyut kazandıran Ali, aynı zamanda insan hakları ve sosyal adalet konularında yaptığı çıkışlarla da biliniyor.

Bugün, Ali'nin doğum günü anısına düzenlenen etkinliklerle dolu. Louisville'deki Muhammed Ali Center, boks tarihinin önemli anlarını sergileyen özel bir sergi düzenliyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki spor meraklıları, sosyal medya üzerinden Ali'nin unutulmaz anılarını paylaşıyor ve onun mirasını yaşatıyor.

Muhammed Ali'nin kızı Laila Ali, bugün babasının doğum gününü özel bir mesajla anarak, "Babamın bize bıraktığı mirası yaşatmaya devam ediyoruz. O, sadece bir boksör değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıydı" dedi.

Ali'nin doğum günü, onun spor dünyasındaki etkisini ve insanlar üzerindeki olumlu etkilerini hatırlamak adına bir fırsat sunuyor. Kelebek Ali'nin ruhu, spor ve toplum üzerindeki derin etkisiyle hala yaşamaya devam ediyor.