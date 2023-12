Haber: Damla Oya Erman

18 Aralık 1963'te dünyaya gelen ünlü aktör, bugün itibariyle altmış yaşına merhaba diyor. Pitt, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda çeşitli film projelerindeki etkileyici performanslarıyla da tanınıyor.

Kariyerine televizyon dizilerinde başlayan Pitt, hızla büyüyen yeteneğiyle sinema dünyasının dikkatini çekti. "Thelma ve Louise" (1991) ile çıkış yakalayan aktör, sonrasında "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) gibi filmlerle kariyerine büyük katkılar sağladı.

Brad Pitt'in oyunculuk kariyerindeki zirve, 1999 yapımı "Fight Club" ve 2000 yapımı "Snatch" gibi klasikleşmiş filmlerdeki unutulmaz rolleriyle geldi. Ardından "Ocean's Eleven" serisi (2001-2007), "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005) gibi gişe rekortmeni yapımlarda başrol oynayarak dünya çapında popülerlik kazandı.

Pitt'in performansları sadece popülerlikle sınırlı değil; aynı zamanda sanatsal açıdan da takdirle karşılandı. "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (2007), "The Tree of Life" (2011) ve "Moneyball" (2011) gibi yapımlardaki etkileyici performansları, eleştirmenlerden ve seyircilerden övgü aldı. 2009'da "Inglourious Basterds" ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Pitt, 2020'de "Once Upon a Time in Hollywood" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bu prestijli ödülü kazandı.

Brad Pitt'in sadece aktörlük kariyeri değil, aynı zamanda yapımcı olarak da başarılı projelere imza attığı biliniyor. Pitt, "The Departed" (2006), "12 Years a Slave" (2013), "Moonlight" (2016) gibi önemli filmlerin yapımcılığını üstlenerek bu alandaki etkisini gösterdi.

Altı çocuk babası olan ve birçok hayır işinde aktif rol alan Brad Pitt, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Hollywood'un sevilen ismi, hem oyunculuğuyla hem de yaşam tarzıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Brad Pitt'e, hem geçmişteki başarıları hem de gelecekteki projeleri için en içten doğum günü dileklerimizi iletiyoruz!