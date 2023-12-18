HABER: FERHAT YILDIRIM

KKTC’nin kuruluşunun 40. yılı nedeniyle başkent Lefkoşa’da bir uluslararası bir Medya Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu katıldı. 18’i Rusya, Gürcistan, Suriye, İngiltere, ABD ve Japonya ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan olmak üzere toplam 63 gazeteci ve KKTC medyasından temsilciler de katıldı. Azerbaycan kökenli gazeteci Nigar İbrahimova’nın sunduğu çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde adada ve basında Yahudilere toprak satıldığı yönündeki haberleri hatırlatarak, yasaların yabancıların hangi şartlarla arazi alabileceğini belirlendiğini kaydetti. Ülkenin tarım topraklarının korunması gerektiğini, Türkiye’nin sağladığı su ile tarımda üretiminin daha da arttığına işaret eden Tatar, bugüne kadar ‘Kıbrıs Meselesi’ dediklerini ancak bundan sonra özellikle uluslararası platformlarda ‘Milli Dava’ olarak anlatacağının altını çizerek, “Mesele 1974 yılında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla bitmiştir. Rumlar her gün barış istediklerini söylüyor. Dün akşam misafirim olan İngiliz bakan yardımcısının yüzüne ‘Asla Türkiye’den ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Bu böyle biline’ dedim“ şeklinde konuştu.

Ülkede bütün muhalefete, çatlak seslere, beşinci kol faaliyetlerine rağmen özellikle gençleri doğru yoldan alıp başka yerlere götürmeye heveslenenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Heyecanımızı kaybettiğimiz zaman bu önemli coğrafyanın başkalarının emellerine hizmet etmek için kullanılacağını biliyoruz. Benim dedem Türkiye’yi hiç görmedi. Bir haber alabilmek Ankara Radyosu’nu dinlemek için tarlasını sattı. Neden bir radyo almak için, bu duyguların yaşandığı bir ülke burası“ diye konuştu.

KKTC’nin uluslararası platformda tanınmamasının gücüne gittiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Burada 100’den fazla farklı ülkeden öğrenci öğrenim görüyor. Yatırım yapan yabancılar var. Osmanlı döneminde bu ülkeyi Türkler yönetti. Diğer yaşayanlar çiftçilik yaptı. Bizim yüzyıllarca devam eden devlet geleneğimiz var. Burada bir devlet vardır bu devleti kimse ezip geçemez. O nedenle bu haberleri sorumlulukla yapalım. Elinde belge yoksa sallayarak ortalığı darmadağın etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk’ünün yaşadıklarına günümüzde Gazze’de Filistinlilerin maruz kaldığının altını çizen Tatar, “Biz onları anlıyoruz. Yapılanları şiddetle kınadık. KKTC’nin yapısının devam etmesi için inşaat sektörünün devam etmesi önemlidir. Ekonomik hayat kendi ayakları üstünde duramazsa refahta sıkıntı olur“ şeklinde konuştu.

KKTC dışında yaşayan ada vatandaşlarına da seslenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ”Londra’da önce iki saat tren. Sora da 25. kattaki ofisine çıkmak için asansör bekliyorsun. Ben diyorum ki, gel buraya dünya dijitalleşti, işlerini öyle idare edebilirsin. Bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi beklemesin. Federasyon deyip başkasının boyunduruğunun altına girmeye razı olamayız. Devletimiz tanınmadıkça anlaşma olmayacaktır. Bu çalıştay bizim çabalarımıza medya desteği sağlıyor. Küresel Gazeteciler Konseyi’ne, tüm gazeteci katılımcılara ve değerli dostum konsey başkanı Mehmet Ali Dim’e çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

‘UĞRADIĞIMIZ HAKSIZLIKLARA RAĞMEN DAVAMIZDAN VAZGEÇMEDİK’

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, ülkenin tanıtılması ve tanınması için verilen desteğe teşekkür ederek, “Bu günlere kolay bir süreç ile gelmedik. Her platformda kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Uğradığımız haksızlıklara rağmen davamızdan vazgeçmedik. Bugün eğer biz, başımız dik yürüyorsak, isteklerimizi ifade ediyorsak herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsak elimizi uzatıp dokunacağımız anavatanımızdan dolayıdır” dedi.

‘KIBRIS TÜRKLERİ HER TÜRLÜ YOKLUĞU RAĞMEN DİRENDİ’

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerinin her türlü yokluğa rağmen direndiğini ifade ederek, “Anavatanın yardımı yetişmese bugün KKTC’nin Gazze olmaması için hiçbir sebep yok” dedi. Kıbrıs adasını itekleyip Atlantik ötesine götürülmesinin mümkün olması halinde KKTC’nin akşama kadar tanınmış olacağına işaret eden Büyükelçi Feyzioğlu, “Eğer tanınmıyorsa Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti oluşundandır. Bunu hangi BM GK kararlarıyla doldurmaya çalışırsa çalışsınlar bu tanınmamanın içi boştur. 1960’da tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlar tarafından gasp edilmiştir. 2004 bir federasyon anlaşmasında hiçbir şekilde AB’ye alınmayacak, izolasyonlar kalkacak denmiştir ama tam tersi yapılmıştır. Rumlar şunu yapmaktadır. Arkalarına AB’yi alıp BM’nin müesses nizamını alıp Kıbrıs Türklerine karşı acımasız bir izolayon sürdürmektedir” dedi.

DIM: BİZİM SORUMLULUĞUMUZ

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise, 4 yıl sonra tekrar KKTC’nin tanınması için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyerek, “Katılımcıların yüzde 80’i yakın coğrafyadan, Rusya ile tüm Türk devletlerinden, Gürcistan, Suriye ve Avrupa ile Amerika ve Japonya’dan temsilcimiz var ama kalanı yakın coğrafyadan katılıyor” dedi. Genel Başkan Mehmet Ali Dim, “Çalıştayda sunulacak bildiriler ayrıca kitap olarak yayınlanacak ve tarihe not düşülecek. Bu toplantımız Kıbrıs’ta BRT, Genç TV ile Türkiye’de Ekotürk, Ulusal, Ülke TV ve 20 kadar yerel kanal aracılığı ile dünyanın her yerinden canlı izleniyor. KKTC’nin haklı davasını uluslararası platformlarda, meslektaşlarımıza anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Bu KGK olarak bizim sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından organizasyonun ana sponsoru olan MMT Tunç Grup yönetim kurulu başkanı A. Kadir Tunç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

VE ÇALIŞTAY

Çalıştay kapsamında 8 ayrı konuda 8 konuşmacı bildiri sundu. İki oturum halinde gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunu moderatör olarak KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, ikinci oturumu ise KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yönetti. İlk oturumda, tarihten bugüne Kıbrıs meselesi konusunda Celal Bayar, KKTC’nin tanınmasının önündeki engeller ve fırsatlar konusunda Ergün Olgun, Uluslararası alanda Kıbrıs’ta çözüm için atılan adımlar ve Rum tarafının tavrı konusunda Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve KKTC’nin tanınması ve izolasyonların kaldırılması için diplomatik ve siyasi girişimler konusunda Gülşah Sanver Manavoğlu birer bildiri sundular. İkinci oturumda ise, Rusya ve Türk devletlerinin KKTC politikası konusunda Gökhan Güler, KKTC ekonomisi, inşaat, turizm ve ticaret açısından fırsatlar konusunda Prof Dr Ata Atun, Avrupa'da KKTC algısı ve batılı turizmcilerin adaya bakışı konusunda Hüseyin Baraner ve Tarih boyu KKTC basını ve Kıbrıs davasına gazetecilerin katkısı konusunda Akay Cemal birer bildiri sundular. Son bölümde ise konuşmacılar gazetecilerin sorularını cevapladılar.

TATAR YEMEĞE DE KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Grand Paşa Otel’de çalıştay sonrası verilen akşam yemeğine de katıldı. Yabancı ve yerli gazetecilere özel röportajlar veren Tatar, ağırlıklı olarak

KKTC ile ilgili uluslarası kamuoyunu adil davranmaya davet etti.

KİMLER KATILDI

Mehmet Ali Dim (Türkiye-KGK Genel Başkanı), Yavuz Donat (Türkiye-Sabah), Cengiz Özdemir (Türkiye-Ekotürk TV), Ferhat Yıldırım (Türkiye-Önce Vatan), Ardan Zentürk (Türkiye-Ulus Gazete / Youtuber,) Nevzat Çiçek (Türkiye-Independent Türkçe),

İsmail Bayazıt (Türkiye-Ajans Haber, KGK Genel Başkan Vekili), Bülent Aydemir (Türkiye-Habertürk, KGK Genel Başkan Yardımcısı), Hayati Arıgan (Türkiye-Sözcü), Nalan Yazgan Eriş (Türkiye-Cumhuriyet), Nurcan Demirtaş (Türkiye-Hürriyet), Yaşar Önel (Türkiye-Sabah), Mustafa Sait Özkan (Türkiye-Sabah), Ecem Toplar (Türkiye-Bengütürk TV), Kadir Yıldız (Türkiye-Türkgün Gazetesi), Emre Şimşek (Türkiye-TRT), Muhammed Vefa Özalp (Türkiye-Milli Gazete), Adnan Türkkan (Türkiye-Ulusal Kanal), Abdullah Biçer (Türkiye-Kanal 7), Edip Üzen (Türkiye - Memurlar.net), Denizhan Erkoç (Türkiye-Medya Radar), Sezer Altan (Türkiye-Yeni Asır), Neşat Gündoğdu (Türkiye-TVNet), Ahmet Coşkunaydın (Türkiye-Dünya), Hasan Çölmekçi (Türkiye-Manşet Türkiye), Ali Atasever (Türkiye-Ata Medya),

Esra Öztürk (Türkiye-El Jazeera/Harici), Paul Benjamın Osterlund (ABD-Freelance), Hülya Özkoyuncu (İngiltere-The Best Magazine Londra), Alpaslan Düven (İngiltere- A Haber), Valeriy Sharifulin (Rusya-Tass News Agency), Artem Popov (Rusya-Tass News Agency), Elşad Eyvazlı (Azerbaycan - Modern Az), Daryanur Jafarova (Azerbaycan - Real TV), Yasin Yıldızlı (Azerbaycan - Real TV), Ainur Koskina (Kazakistan - Total.Kz Haber Ajansı), Hacer Sezgin (Japonya - Jiji Press), Dilnoza Tapvaldieva (Kırgızistan - Alyans Press Haber), Bektash Khatamov (Özbekistan-Milli Televizyon ve Radyo), Avtandil Otınashvili (Gürcistan - Newsday.Ge), Deniz Büstani (Suriye-Middle East Analyst), Süreyya Güngör (Türkiye-Vizyon), Tolga Yenigün​(Türkiye-Yenigün Medya), Savaş Çokduygulu (Türkiye-5 Ocak Gazete / TV, KGK Genel Başkan Yardımcısı), İbrahim Aslan (Türkiye-Mercan TV), Lütfü Karakaş (Türkiye-Son Haber), Hacı Odabaş (Türkiye-Yayla Haber), Ümit Babacan (Türkiye-Marmara TV / Yaşam), Murat Çiçek (Türkiye-Akdeniz Manşet), Ünsal Karabulut (Türkiye-Ulak Türk Haber), Yusuf Ziya Çakır (Türkiye-Halk Gazetesi), Memet Duran Özkan (Türkiye- Söz Gazetesi), İsrafil Avcı​ (Türkiye-Yurt Gazetesi), Cenap Kürümoğlu (Türkiye-Habertrak Gazetesi), Orhan Doğan (Türkiye-Trakya), Mehmet Yarma (Türkiye-Hakimiyet Gazetesi), Ferit Kesen (Türkiye-Dim TV), Mesut İlhan (Türkiye/Post), Zeliha Öner (Türkiye-Gündem), Nigar İbrahimova (Türkiye- DİM TV), İrfan Hoşafçıoğlu (Türkiye-Doğruyol Gazetesi), Mehmet Öztürk (Türkiye-Halk Postası), Mustafa Duran (Türkiye-Ayaklı Gaste), Prof. Dr. Levent Eraslan (Türkiye-SODİMER Başkanı, KGK Danışma Kurulu Başkanı).