Haber: Damla Oya Erman

1940'ların sonlarındaki gıda ve tıbbi krizin sona ermesinin ardından UNICEF, sorunlu ülkelerdeki çocuklar için bir yardım kuruluşu olarak görevine devam etti. 1970'lerde çocuk hakları konusunda etkili bir savunucu haline geldi ve 1980'lerde, UNICEF, Çocuk Hakları Bildirgesi'nin taslağının hazırlanmasında BM İnsan Hakları Komitesine yardımcı olarak önemli bir rol oynadı.

1989'da BM Genel Kurulu'na sunulan Çocuk Hakları Bildirgesi, tarihte en çok onaylanan insan hakları antlaşması haline geldi. UNICEF, bu antlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasında kilit bir rol oynadı. Ancak, ABD, antlaşmayı henüz onaylayan tek BM üyesi olmayı sürdürüyor.