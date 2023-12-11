Haber: Damla Oya Erman

ABD, Almanya ve İtalya'ya resmi olarak savaş ilan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın gittikçe artan geriliminde, Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerine destek verme kararı alarak Nazi Almanyası ve Faşist İtalya'ya karşı mücadeleye resmen katıldı.

Bu karar, Japonya'nın Pearl Harbor'a düzenlediği saldırının ardından geldi. ABD, Pasifik Cephesi'nde Japon İmparatorluğu ile savaş halindeydi, ancak Almanya ve İtalya'ya karşı henüz resmi bir durum söz konusu değildi. Ancak Japonya'nın müttefikleri olan Almanya ve İtalya ile yapılan ittifak, ABD'nin savaşa girmesine neden oldu.

Başkan Franklin D. Roosevelt, ülkesine seslenerek yaptığı açıklamada, "Bu, özgürlük ve demokrasi için bir savaştır. Bu savaş, medeniyetin karanlığa karşı olan savaşıdır. ABD, mazlum milletlerin yanında duracak ve özgürlük için savaşacaktır" dedi.

Bu gelişme, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve savaşın seyrini değiştirecek potansiyele sahiptir. Amerika'nın savaşa resmen dahil olması, müttefiklere moral sağlayacak ve savaşın sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilecektir. İlerleyen günlerde, bu tarihi anın yankıları daha da hissedilecek ve savaşın seyri şekillenecektir.