Haber: Damla Oya Erman

Almanya, işgali beklerken insan gücü ve malzeme eksikliğiyle karşı karşıya kaldı ve sabah saat 5'te Compiégne, Fransa'da Müttefiklerle bir ateşkes anlaşması imzaladı.

Birinci Dünya Savaşı, dokuz milyon askerin ölümüne ve 21 milyonunun yaralanmasına neden oldu. Almanya, Rusya, Avusturya-Macaristan, Fransa ve Büyük Britanya, her biri neredeyse bir milyon veya daha fazla kayıp verdi. Ayrıca, en az beş milyon sivil hastalık, açlık veya soğuktan öldü.

Olayların fitilini ateşleyen olay, genellikle Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden olduğu kabul edilen bir olaydı. 28 Haziran 1914'te, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisi Arşidük Franz Ferdinand, Bosnalı Sırp Gavrilo Princip tarafından Saraybosna'da öldürüldü. Avusturya-Macaristan, saldırıyı Sırp hükümetine bağladı ve olayı Slav milliyetçiliği sorununu bir kez daha çözme bahanesi olarak kullanmayı umuyordu. Rusya, Sırbistan'ı desteklediği için, Avusturya-Macaristan'ın savaş ilanı Alman lider Kaiser Wilhelm II'den Rus müdahalesi durumunda destek alana kadar gecikti.

Savaşın patlak vermesiyle birlikte, çoğu Avrupalı, ülkelerinin kısa sürede zafer kazanacağını varsayarak olayı coşkuyla karşıladı. Ancak 1914 sonunda, Avrupa'nın çeşitli cephelerinde milyonlarca asker öldü, ancak ne Müttefikler ne de Merkez Devletleri için kesin bir zafer belirtisi yoktu. Batı cephesinde, yani kuzey Fransa ve Belçika boyunca uzanan muharebe hattında, siperlerde kötü bir aşınma savaşına giriştiler.

1915'te Müttefikler, Türkiye'yi kapsayan Merkez Devletleri'ne karşı bir çıkarma girişiminde bulunarak çıkmazı kırmaya çalıştılar, ancak başarısız oldular. 1916'da, Almanya ve Britanya batı cephesinde büyük saldırılara girişti, ancak hiçbiri kesin bir zafer elde edemedi. 1917'nin sonunda, Bolşevikler Rusya'da iktidarı ele geçirdi ve hemen Almanya ile barış görüşmelerine başladı. 1918'de Amerikan birliklerinin batı cephesine katılması, Müttefiklerin lehine dengeleri değiştirdi ve Almanya, 11 Kasım 1918'de Müttefiklerle ateşkes anlaşması imzaladı.

I. Dünya Savaşı, yarattığı büyük katliam ve yıkım nedeniyle "tüm savaşları sona erdirecek savaş" olarak biliniyordu. Ne yazık ki, resmen çatışmayı sona erdiren barış antlaşması olan 1919 Versay Antlaşması, Almanya'ya cezai koşullar dayattı ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırdı, II. Dünya Savaşı'nın temelini attı.