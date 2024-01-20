Haber: Damla Oya Erman

Kenya kökenli siyahi bir babanın ve Kansas kökenli beyaz bir annenin oğlu olan Obama, bir önceki Kasım ayında ulusun en yüksek makamına seçilen ilk Afrika kökenli Amerikalı olmuştu.

Obama, Illinois senatörü olarak, New York Senatörü Hillary Clinton'ı ağır bir Demokrat ön seçim mücadelesinde yendikten sonra, Cumhuriyetçi aday Arizona Senatörü John McCain'i genel seçimde mağlup etti. Büyük Buhran'ın başlangıcında ülkenin yıkıcı ekonomik çöküşüne karşı, Obama'nın "Evet, Biz Yatabiliriz" kampanya sloganıyla ifade edilen umut ve iyimserlik dolu mesajı, değişim arayan bir ulusla ilham verici bir akor oluşturdu.

İnkaugürasyon Günü geldiğinde, Ulusal Mallar'dan Washington Anıtı'nın ötesine uzanan kalabalıklar, resmi bir tahminle Columbia Bölgesi tarafından 1.8 milyon kişi olarak kaydedildi. Bu, Lyndon B. Johnson'ın 1965'teki açılış kalabalığının önceki rekoru olan 1.2 milyonu aştı.

Törenler planlandığından daha uzun sürdü ve başkan seçilenin yemin törenini Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts Jr.'ın öğle vaktinden hemen önce yapabilmesi için sabah saatlerinde gerçekleşti. Obama, yemin alırken elini, eşi Michelle'in tuttuğu bir Kutsal Kitap üzerine koydu - aynı kitap, Başkan Abraham Lincoln'ün ilk açılışında kullanılan kitaptı.

Obama, yaklaşık 20 dakika süren açılış konuşmasına, yönetiminin başlangıcında karşılaştığı zorlukları tanıyarak başladı: kötüleşen ekonomik kriz, radikal aşırılık ve terörle sürmekte olan savaş, maliyetli sağlık hizmetleri, başarısız okullar ve Amerika'nın vaadinde genel bir kayıp.

Bu engellerin karşısında, dikkatli ancak kendinden emin bir iyimserlik mesajı sundu. "Karşılaştığımız zorluklar gerçek," dedi Obama. "Ciddi ve çok sayıda. Kolayca veya kısa bir süre içinde karşılanmayacaklar. Ama şunu bilin, Amerika, karşılanacaklar."

Obama konuşmasında başkanlığının tarihî niteliğine sadece kısaca değindi ve konuşmasının sonunda "Daha az 60 yıl önce babasına yerel bir restoranda hizmet edilmemiş bir adamın şimdi size en kutsal yemini almak için karşınızda durabileceği gerçeğinin" Amerika'nın büyüklüğünün bir parçası olduğunu söyledi.

Bunun yerine, genç bir Demokrat başkanı - John F. Kennedy - yaklaşık 50 yıl önce olduğu gibi, Amerikan halkını bu zorlu dönemde karşılaştıkları zorlukları kucaklamaya çağırdığı vatandaşlık sorumluluğu temasını vurguladı: "Şimdi bizden beklenen, vatandaşlık hizmetinde kendimize, milletimize ve dünyamıza karşı, bizden kaçınılmaz bir şekilde kabul etmediğimiz, aksine büyük bir coşkuyla ele geçirdiğimiz görevlerdir. İşte vatandaşlık bedeli ve vaadi budur."

İnkaugürasyonun ardından Obama, Temsilciler Meclisi'nin orijinal odası olan Statuary Hall'daki geleneksel açılış öğle yemeğine katıldı. Ardından, Michelle ile birlikte Beyaz Saray'a kadar Pennsylvania Caddesi'nde 15,000 kişilik açılış geçidine katıldı ve o akşam en az 10 resmi açılış balosuna katılacaktı.