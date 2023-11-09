Haber: Damla Oya Erman

363 feet yüksekliğindeki Saturn V, Özgürlük Heykeli'nden daha büyük bir roket olarak o dönemin en büyük ve güçlü roketiydi. Bu etkileyici roket, NASA'nın astronotları Ay'a gönderme hedefine ulaşmak için gereken gücü sağlamak amacıyla tasarlanmıştı. Ancak ilk fırlatış, sadece bir test uçuşu olduğu için astronotları taşımıyordu.

Fırlatma sırasında roket, yakındaki gözlemcileri şaşırtan yüksek bir şok dalgası oluşturdu. Yer öylesine şiddetle sallandı ki, mil uzaklıktaki binaları etkiledi ve tüm bu sarsıntılar NASA'nın Florida'daki fırlatma merkezinde dev bir toz ve enkaz bulutuna neden oldu.

Görev toplamda sekiz saat 36 dakika sürdü ve roket, Pasifik Okyanusu'na iniş yapan bir uzay aracını taşıyordu. Bir yıl sonra, başka bir Saturn V roketi, Apollo 8 göreviyle ilk astronotları Ay'a gönderdi. Ardından gelen tüm Apollo görevleri de Saturn V roketleri ile fırlatıldı.