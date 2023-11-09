Haber: Damla Oya Erman

Bu merkez, güneş aktivitesinden kaynaklanan potansiyel tehlikeleri önceden tespit ederek Dünya üzerindeki insanlar ve teknolojiyi koruma amacını taşıyor.

Güneş, hiç de sessiz değil. Yüzeyi 10,000 derece Fahrenheit (5,500 derece Celsius) üzerinde kaynar, karmaşık elektrik ve manyetik alanlar ise güneş fırtınalarının koşullarını yaratıyor. Bu fırtınalar, güneş enerjisi parçacıkları (SEP'ler) olarak bilinen yüklü parçacıkları Dünya'ya fırlatarak, elektronik cihazları bozabilir ve sensörlere zarar verebilir.

NASA'nın verdiği beş yıllık hibe, Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacı ekibine, SEP fırtına olaylarını önceden uyarabilmek için doğru ve zamanında uzay hava durumu tahminleri sağlayacak olan CLEAR Uzay Hava Durumu Mükemmeliyet Merkezi'ni kurma görevini veriyor.

CLEAR merkezi, teorisyenlerden gözlemcilere kadar geniş bir uzmanlık alanına sahip uzmanları bir araya getirerek, SEP tahmin sorununu ele alacak. Bu merkez, güneşin yüzeyinin teorik modellerini kullanarak güneş fırlarları ve koronal kütle atışları gibi SEP'leri başlatan olayların ne zaman ortaya çıkabileceğini tahmin etmeye odaklanacak.

Uzay hava durumu tahmincileri, farklı fiziksel modelleri birleştirerek ve geçmişe dayalı tahminleri hızlandırarak, güneşten gelen verileri kullanarak SEP fırtına olaylarının hızlı ve doğru tahminlerini sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede NASA, uydu operatörlerini ve insanlı uzay uçuşu görevlerini bu fırtınalara karşı uyarabilir ve olası hasarı en aza indirmelerine yardımcı olabilir.