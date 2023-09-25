Günaydın dostlar, tarihe gidelim hep birlikte.

Özellikle EMPERYALİZMİN 100 yıl sonra yine DOĞU AKDENİZ-EGE DENİZİ-GÜNEYDOĞU ANADOLU,DOĞU ANADOLU ve hatta KARADENİZ üzerindeki hain emellerini dikkate alırsak kesin tarihe gitmemiz gerek.

...

22-24 EYLÜL 1919 tarihinde-104 yıl önce,

MUSTAFA KEMAL PAŞA ABD GENERALİ HARBORD ile SİVAS ilimizde görüşür...

Görüşmenin önemi büyüktür...

General Harbord,ABD Başkanı Wilson'un isteği ile kurulması planlanan "ERMENİSTAN"

sınırlarını belirlemek ve "ERMENİ SOYKIRIMI (YALANI)"araştırması için bir heyet oluşturur...

Heyetin planlanan yolu KARADENİZ-BATUM üzerindendir.

İSTANBUL'da Halide EDİP,Ahmet EMİN,Yunus NADİ;

Harbord'ı SİVAS üzerinden giderek MUSTAFA KEMAL ile görüşmesi için ikna ederler...

Heyet de bir Türk tercüman vardır ;

Hüseyin Pektaş Bey...

Bu görüşme sonrası ;

MUSTAFA KEMAL PAŞA HARBORD'I İKNA EDER VE

HARBORD TARAFINDAN "ERMENİ"sorunu raporu tarafsız bir biçimde hazırlanır ...

HARBORD ayrılırken dünyaya şöyle bir mülakat verir:"gördüklerimiz ve dinlediklerimiz ile ,Ermenilerin bize anlattıkları arasında büyük farklar var..."der.

Bu tarihi görüşme Kılıç Ali'nin anıları ve

Hüseyin Pektaş'ın anlatımları ile KURTULUŞ TARİHİMİZ'DE yerini alır.

Sivas görüşmesi ;

LORD KİNROSS'un "ATATÜRK "kitabında da şöyle yer alır:"...Mustafa Kemal,ABD'nin TÜRKİYE'nin içişlerine karışmasını kabul etmiyordu..."

ABD bu rapordan sonra; 1950'lere kadar ,

"ERMENİ SORUNU""YALANI"dosyasını rafa kaldırmıştır...

Tarih tarafsız okunmalı,MİLLİ TARİHİMİZ MİLLİ DUYGULARLA hatırlanmalı ve gelecek nesle öğretilmelidir...

...

Tarih 24 Eylül 1919,

Yer Sivas ilimiz.

MUSTAFA KEMAL PAŞA,

ABD GENERALİ HARBORD ile “Ermeni soykırımı yalanı”görüşmesini sonlandırmak üzeredir artık.

HARBORD MUSTAFA KEMAL'İ

“KURTULUŞMÜCADELESİNDEN"

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ;

MUSTAFA KEMAL’DE HARBORD'A,

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA

"ERMENİ KIYIMI" OLMADIĞINI ANLATMIŞTIR...(Bu görüşme raporun daha tarafsız hazırlanmasını sağlamıştır.)

Son görüşmelerini tercüman HÜSEYİN PEKTAŞ’ın anılarından dinleyelim:

“General HARBORD "ŞİMDİ NE YAPMAK NİYETİNDESİNİZ?"diye sorar.

MUSTAFA KEMAL ELİNDE İNCE PARMAKLARI İLE SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE OYNADIĞI TESPİHİN SİCİMİNİ KOPARIR;

TANELER YERE DÜŞER DAĞILIR...

ATATÜRK TANELERİ ,TEK!TEK!TEK!TEK!...TEK!

TOPLAR;

BU HAREKETİN CEVAP OLDUĞUNU SÖYLER...(Bu hareket ile ATATÜRK,ülkenin dağılmış parçalarını bir araya getirmek;yurdu düşmanlardan temizlemek ve uygar bir devlet kurmak istediğini belirtmiş oluyordu.)

HARBORD YİNE SORAR:

"BİRTAKIM İNSANLARIN KENDİ CANLARINA KIYDIKLARINI BİLİYORUZ;ŞİMDİ DE BİR MİLLETİN İNTİHARINA MI TANIK OLACAĞIZ?"

MUSTAFA KEMAL:

"SÖYLEDİĞİNİZ DOĞRUDUR,GENERAL!

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDA YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ;NE ASKERİ AÇIDAN

NE DE BAŞKA BİR AÇIDAN AÇIKLANABİLİR.

ANCAK HER ŞEYE RAĞMEN YURDUMUZU KURTARMAK,ÖZGÜR VE UYGAR BİR TÜRK DEVLETİ KURMAK;İNSAN GİBİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YAPACAĞIZ BUNU!."

Ve avucu yukarıya dönük olarak,elini masanın üzerine koyar.

"BAŞARAMAZ İSEK!"diye devam eder.

"BAŞARAMAZSAK BİR KUŞ GİBİ DÜŞMANIN AVUCU İÇİNE DÜŞECEK,AĞIR VE ŞEREFSİZ BİR ÖLÜME KATLANACAK YERDE;(konuşurken parmaklarını kapatmaktadır)

ATALARIMIZIN ÇOCUKLARI OLARAK DÖVÜŞEREK ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ!"

(Yumruğu tamamen kapanmıştır.)

ATATÜRK'ÜMÜZÜN KARARLILIĞI HARBORD'U etkiler;

"HER ŞEYİ HESABA KATMIŞTIM,AMA BUNU DEĞİL;SİZİN YERİNİZDE OLSAYDIK,BİZ DE AYNI ŞEYİ YAPARDIK."der...

MUSTAFA KEMAL HARBORD'UN YANINDAKİ TÜRKLERE(refakatçı ve tercüman)döner;

"İSTANBUL'A DÖNDÜĞÜNÜZDE BİZDEN DUANIZI EKSİK ETMEYİN"der..,”

Görüşme sona erer...

...

ATALARIMIZIN ÇOCUKLARI OLARAK;

BİZLER DE VURUŞARAK ÖLMEYİ TERCİH EDECEKLERDENİZ!!!

Ekteki fotoğraf da elinde tespihi ile o günlerin fotoğrafıdır...